Golden State Warriors guardı Gary Payton II'nin, bu sezon Warriors'la ilk maçına Pazar günü Minnesota Timberwolves'a karşı çıkabileceği bildirildi.
The San Francisco Chronicle'dan C.J. Holmes, Payton II'nin Pazar günü Timberwolves'a karşı aktif hale getirilebilceğini söyledi.
30 yaşındaki oyuncunun Wolves'a karşı oynayıp oynamayacağının, Cumartesi günü katılacağı takım antrenmanında belirleneceği belirtildi.
Geçtiğimiz günlerde koç Steve Kerr, sağ adüktör sakatlığının iyileşme sürecinde olan Payton II'nin normal sezon bitmeden geri dönebileceğine dair iyimserliğini dile getirmişti.
The San Francisco Chronicle'dan C.J. Holmes, Payton II'nin Pazar günü Timberwolves'a karşı aktif hale getirilebilceğini söyledi.
30 yaşındaki oyuncunun Wolves'a karşı oynayıp oynamayacağının, Cumartesi günü katılacağı takım antrenmanında belirleneceği belirtildi.
Geçtiğimiz günlerde koç Steve Kerr, sağ adüktör sakatlığının iyileşme sürecinde olan Payton II'nin normal sezon bitmeden geri dönebileceğine dair iyimserliğini dile getirmişti.
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