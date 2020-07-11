Gareth Bale oyuna alınmayınca uyudu!

Real Madrid'in Alaves ile oynadığı maçtakullanılmasına rağmen,hiçbirinde oyuna alınmak için tercih edilmeyenmaçın kalan bölümünde uyumayı tercih etti.Alaves ile oynanan karşılaşmada 2-0'lık skorla galip gelen Real Madrid, bitime 3 hafta kala 4 Barcelona ile arasındaki 4 puanlık farkı korudu.Real Madrid'in 5 oyuncu değişikliğinde de oyuna giremeyen Bale, maçın bir bölümünde gülerken ekrana geldi. Gallerli kanat oyuncusu devamındaReal Madrid ile Gareth Bale arasındaki ilişki kopalı uzun zaman oluyor. Bale, daha önce de Bernabeu'da taraftarlar tarafından sıkça ıslıklara maruz kaldı.Sakatlık nedeniyle sahadan uzun süre uzak kaldığında golf oynamaya başlayan Bale, bu sebeple de ağır eleştirilere maruz kaldı.Buna cevabını Galler Milli Takımı ile oynadığı Macaristan maçından sonra açtığı pankartla veren Bale, Real Madrid'le arasının düzelmeyeceğini kanıtlamıştı.Gallerli oyuncunun açtığı söz konusu pankartta Galler bayrağı üzerinde; "" yazıyordu.