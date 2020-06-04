Gambiyalı orta saha için son karar Sergen Yalçın'da

Transfer çalışmalarını büyük bir gizlilik içerisinde yürüten Beşiktaş'ta, yönetimin görüştüğü Hamza Barry için Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın kararı bekleniyor.

Haber; Milliyet
Gambiyalı orta saha için son karar Sergen Yalçın'da
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04 Haziran 2020 12:39
Transferde önceliği kale ve orta sahaya veren siyah - beyazlı yönetim, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve Hajduk Split forması giyen Hamza ile prensip anlaşmasına çok yakın.

Teknik heyetten olumlu rapor gelinmesi halinde Beşiktaş Yönetimi transferi bitirmek için düğmeye basacak.

Gambiyalı oyuncunun da, siyah - beyazlı kulübe gelmek istediği ve yönetimin teklifine olumlu yaklaştığı bildirildi.

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