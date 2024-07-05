Galatataray, Zaniolo'nun ayrılığını açıkladı

Galatasaray, Nicolò Zaniolo'nun şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile Atalanta'ya kiralık olarak transferini açıkladı

Haber; Sporx.com
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Galatataray, Zaniolo'nun ayrılığını açıkladı
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05 Temmuz 2024 15:02
Son güncelleme 05 Temmuz 2024 15:23
Yeni sezon öncesi Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti.

Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun Serie A ekibi Atalanta'ya şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcumuz Nicolò Zaniolo'nun 2024-2025 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L., şirketimize 6.400.000 euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Satın alma opsiyonunun gerçekleşmesi durumunda, kesin transfer bedeli 15.500.000 euro'dur. Ayrıca, maksimum 2.000.0000 euro tutarında şarta bağlı bonus anlaşmada yer almaktadır.'' ifadeleri kullanıldı.

ATALANTA RESMEN AÇIKLADI

Öte yandan İtalya kulübü Atalanta, Nicolo Zaniolo'nun transferini duyurdu.  Yapılan açıklamada, ''İtalya'ya tekrar hoş geldin Nicolo'' ifadeleri yer aldı.

Nicolo Zaniolo transferinin ardından "Bu büyük ailenin bir parçası olmaktan onur duyuyorum! Başlamak için sabırsızlanıyorum, yakında görüşürüz!" açıklamasını yaptı.





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