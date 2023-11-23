Galatasaraylı Victor Nelsson, milli arayı boş geçti

Forma şansı bulamadığı için Galatasaray'dan ayrılmak istediğini açıklayan Victor Nelsson için milli maç arası da kâbus gibi geçti.
Danimarka Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan 25 yaşındaki stoper, ülkesinin 2-1 kazandığı Slovenya ve 2-0 kaybettiği Kuzey İrlanda maçlarında kulübeden çıkamadı.
Nelsson, Danimarka'nın EURO 2024 elemelerinde oynadığı 10 maçın sadece ilk 2'sinde süre aldı, sonraki 8 maçta hiç forma giymedi.
Danimarka Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan 25 yaşındaki stoper, ülkesinin 2-1 kazandığı Slovenya ve 2-0 kaybettiği Kuzey İrlanda maçlarında kulübeden çıkamadı.
Nelsson, Danimarka'nın EURO 2024 elemelerinde oynadığı 10 maçın sadece ilk 2'sinde süre aldı, sonraki 8 maçta hiç forma giymedi.