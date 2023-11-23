Galatasaraylı Victor Nelsson, milli arayı boş geçti

Galatasaray'ın gözden düşen stoperi Victor Nelsson, Danimarka Milli Takımı'nın Slovenya ve Kuzey İrlanda maçlarında da süre bulamadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaraylı Victor Nelsson, milli arayı boş geçti
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23 Kasım 2023 11:00
Forma şansı bulamadığı için Galatasaray'dan ayrılmak istediğini açıklayan Victor Nelsson için milli maç arası da kâbus gibi geçti.

Danimarka Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan 25 yaşındaki stoper, ülkesinin 2-1 kazandığı Slovenya ve 2-0 kaybettiği Kuzey İrlanda maçlarında kulübeden çıkamadı.

Nelsson, Danimarka'nın EURO 2024 elemelerinde oynadığı 10 maçın sadece ilk 2'sinde süre aldı, sonraki 8 maçta hiç forma giymedi. 



 
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