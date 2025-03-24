Galatasaraylı Metehan Baltacı'ya yakın takip!

Bazı Süper Lig ekiplerinin Galatasaray'ın genç stoperi Metehan Baltacı'nın performansını yakından takip ettiği ve sezon sonunda Aslan'a teklif yapabilecekleri belirtiliyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaraylı Metehan Baltacı'ya yakın takip!
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24 Mart 2025 10:21
Galatasaray'ın 22 yaşındaki savunma oyuncusu Metehan Baltacı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Bazı Süper Lig takımlarının genç stoperi yakından takip ettiği ve sezon sonunda Galatasaray'a teklifte bulunacakları ifade ediliyor.

OKAN BURUK, SATIŞA SICAK DEĞİL

Galatasaray yönetimi ve teknik direktör Okan Buruk'un ise oyuncunun satışına sıcak bakmadığı, ancak tecrübe kazanması açısından kiralanmasına olumlu yaklaştıkları da gelen haberler arasında.

EYÜPSPOR İSTEMİŞTİ

Bu sezon 15 maça çıkan Metehan 1 asiste imza attı. Genç oyuncuyu sezon başında Eyüpspor kiralamak istemiş ancak Okan Buruk'un kararıyla Metehan takımda kalmıştı. 

 
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