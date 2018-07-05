Galatasaray'ın karşısında Mark Hughes engeli

Galatasaray, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Jason Denayer için Manchester City ile görüşmelerini sürdürürken, transferde bir rakip ortaya çıktı.
Belçikalı savunma oyuncusunu bir kez daha kiralamak isteyen Galatasaray'ın karşısında Premier League ekiplerinden Southampton çıktı.
İngiliz basınında yer alan haberde sezon ortasında Van Dijk'ı Liverpool'a satan Southampton'ın savunmaya takviye için arayışta olduğu ve menajer Mark Hughes'un adayları arasında Denayer'in de yer aldığı belirtildi. Southampton'ın Manchester City ile Denayer konusunda bir görüşme yapması bekleniyor.
CITY, GALATASARAY'IN TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ
Galatasaray, Denayer için İngiliz ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takım, Denayer için kiralama teklifinin kabul edilmemesinin ardından 3,5 milyon euroluk bir teklifte bulunmuştu. Ancak Manchester City'nin bu teklifi de kabul etmediği belirtildi.
Jason Denayer, sezonu şampiyon bitiren Galatasaray'da özellikle Fatih Terim'in gelmesinin ardından çok başarılı bir performans sergilemişti. Belçikalı oyuncu geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 22 Süper Lig maçına çıktı.
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Belçikalı savunma oyuncusunu bir kez daha kiralamak isteyen Galatasaray'ın karşısında Premier League ekiplerinden Southampton çıktı.
İngiliz basınında yer alan haberde sezon ortasında Van Dijk'ı Liverpool'a satan Southampton'ın savunmaya takviye için arayışta olduğu ve menajer Mark Hughes'un adayları arasında Denayer'in de yer aldığı belirtildi. Southampton'ın Manchester City ile Denayer konusunda bir görüşme yapması bekleniyor.
CITY, GALATASARAY'IN TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ
Galatasaray, Denayer için İngiliz ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takım, Denayer için kiralama teklifinin kabul edilmemesinin ardından 3,5 milyon euroluk bir teklifte bulunmuştu. Ancak Manchester City'nin bu teklifi de kabul etmediği belirtildi.
Jason Denayer, sezonu şampiyon bitiren Galatasaray'da özellikle Fatih Terim'in gelmesinin ardından çok başarılı bir performans sergilemişti. Belçikalı oyuncu geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 22 Süper Lig maçına çıktı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın