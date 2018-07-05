Galatasaray'ın karşısında Mark Hughes engeli

CITY, GALATASARAY'IN TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ

, geçen sezon kiralık olarak forma giyeniçinile görüşmelerini sürdürürken, transferde bir rakip ortaya çıktı.Belçikalı savunma oyuncusunu bir kez daha kiralamak isteyen Galatasaray'ın karşısında Premier League ekiplerindençıktı.İngiliz basınında yer alan haberde sezon ortasında'ı Liverpool'a satan Southampton'ın savunmaya takviye için arayışta olduğu ve menajer Mark Hughes'un adayları arasında Denayer'in de yer aldığı belirtildi. Southampton'ın Manchester City ile Denayer konusunda bir görüşme yapması bekleniyor.Galatasaray, Denayer için İngiliz ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takım, Denayer için kiralama teklifinin kabul edilmemesinin ardındanbir teklifte bulunmuştu. Ancak Manchester City'nin bu teklifi de kabul etmediği belirtildi.Jason Denayer, sezonu şampiyon bitiren Galatasaray'da özellikle Fatih Terim'in gelmesinin ardından çok başarılı bir performans sergilemişti. Belçikalı oyuncu geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 22 Süper Lig maçına çıktı.