Galatasaray'ın hazırlık maçı iptal edildi!

Yeni sezon çalışmaları kapsamında Süper Lig ekipleri Galatasaray ile Kasımpaşa arasında 5 Eylül Cumartesi günü oynanacak olan hazırlık maçının iptal edildiği açıklandı.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;
"Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile takımımız arasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda 5 Eylül Cumartesi günü oynanması planlanan hazırlık karşılaşması iptal edilmiştir."
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;
"Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile takımımız arasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda 5 Eylül Cumartesi günü oynanması planlanan hazırlık karşılaşması iptal edilmiştir."