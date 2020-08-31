Galatasaray'ın hazırlık maçı iptal edildi!

Galatasaray, Kasımpaşa ile oynayacağı hazırlık maçının iptal edildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
Galatasaray'ın hazırlık maçı iptal edildi!
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31 Ağustos 2020 20:37
Yeni sezon çalışmaları kapsamında Süper Lig ekipleri Galatasaray ile Kasımpaşa arasında 5 Eylül Cumartesi günü oynanacak olan hazırlık maçının iptal edildiği açıklandı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile takımımız arasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda 5 Eylül Cumartesi günü oynanması planlanan hazırlık karşılaşması iptal edilmiştir."

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