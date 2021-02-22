Galatasaray'ın fotoğrafında dikkat çeken eksiklik!

Galatasaray'ın Alanyaspor maçının ardından İstanbul'a dönerken çektirdiği fotoğrafta dikkat çeken bir detay yer aldı.

Haber; Milliyet
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Galatasaray'ın fotoğrafında dikkat çeken eksiklik!
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22 Şubat 2021 08:37
Younes Belhanda
Younes Belhanda
Galatasaray
Alanyaspor zaferi sonrası sarı-kırmızılı kafile, sevinçlerini "Aile fotoğrafı" ile belgelerken, bu fotoğrafta Younes Belhanda'nın yer almaması dikkat çekti.

İstanbul'daki yoğun kar yağışından kaçan ve Antalya'da üç günlük mini bir kamp yapan Galatasaray, 26 futbolcusuyla çalışmalara gitmiş, son günde de Alanya'ya geçmişti.

Karşılaşmadan zaferle ayrılan ve İstanbul'a dönüşte büyük mutluluk yaşayan sarı-kırmızılı kafile, sevinçlerini "Aile fotoğrafı" ile belgelerken, bu fotoğrafta Younes Belhanda'nın yer almaması dikkat çekti.



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