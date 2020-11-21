Galatasaray'ın Danimarka'da takip ettiği isim!

Danimarka 2. Lig ekibi Fremad Amager'da 6 gol-3 asistlik performansıyla dikkat çeken 20 yaşındaki Emmanuel Toku sarı-kırmızılı kulübün radarına takıldı

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Galatasaray'ın Danimarka'da takip ettiği isim!
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21 Kasım 2020 11:53
Yaz transfer döneminde Norveç'ten Coulibaly ile ilgilenen Galatasaray, Malili 6 numarayı İngilizlere kaptırdı. Kuzey ülkelerinde arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılı kulübün radarına Emmanuel Toku takıldı.

Danimarka 2. Lig ekibi Fremad Amager'da 6 gol-3 asistlik performansıyla dikkat çeken 20 yaşındaki Ganalı hücum oyuncusu, geleceğin yıldızı olarak gösteriliyor.

Alman ekibi Fortuna Düsseldorf'un da Toku'yu takip ettiği, tekliflere göre oyuncunun ocak ayında satılabileceği belirtildi.



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