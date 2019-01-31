Diagne, 3. Senegalli

İlk Yunan Mitroglou

Türk asıllı yabancılar

Galatasaray'ın yabancı futbolcuları

Ülke Sayı Futbolcular Brezilya 21 Claudio Taffarel, Capone, Bruno Quadros, Marcio, Mario Jardel, Joao Batista, Felipe, Fabio Pinto, Christian, Cesar Prates, Flavio Conceiçao, Cassio Lincoln, Elano Blumer, Jo, Felipe Melo, Cris, Alex Telles, Maicon Roque, Mariano Filho, Fernando Reges, Marcao Yugoslavya 16 Vladimir Nikolovski, Tatomir Radunovic, Ahmet Celovic, Ljubomir Milic, Bosko Kajganic, Jusuf Hatunic, Esref Jasarevic, Vladimir Pejovic, Resad Kunovac, Lasklo Lerinc, Tarık Hodzic, Mirsad Sedjic, Zoran Simovic, Cevad Prekazi, Mirsad Kovacevic, Stevica Kuzmanovski Romanya 12 Iosif Rotariu, Iulian Filipescu, Gheorghe Hagi, Adrian Ilie, Gheorghe Popescu, Ion Ionut Lutu, Radu Niculescu, Gabriel Tamas, Ovidiu Petre, Florin Bratu, Bogdan Stancu, Iasmin Latovlevici Almanya 7 Rüdiger Abramczik, Reinhard Stumpf, Falko Götz, Torsten Gütschow, Pierre Esser, Kevin Grosskreutz, Lukas Podolski Arjantin 6 Marcelo Carrusca, Leo Franco, Emiliano Insua, Emmanuel Culio, Guillermo Burdisso, Lucas Ontivero



Fransa 6 Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis, Cedric Carrasso Kolombiya 5 Faryd Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino Hollanda 5 Ulrich van Gobbel, Frank de Boer, Wesley Sneijder, Ryan Donk, Nigel de Jong İsviçre 5 Kubilay Türkyılmaz, Adrian Knup, Hakan Yakın, Blerim Dzemaili, Eren Derdiyok Bosna Hersek 4 Elvir Bolic, Elvir Balic, Zvjezdan Misimovic, Izet Hajrovic Kamerun 4 Rigobert Song, Alioum Saidou, Dany Nounkeu, Aurelien Chedjou Çekya 4 Pavel Horvath, Marek Heinz, Milan Baros, Tomas Ujfalusi Portekiz 4 Abel Xavier, Fernando Meira, Armindo Bruma, Josue Pesqueira İsveç 3 Roger Ljung, Tobias Linderoth, Johan Elmander Fildişi Sahili 3 Abdulkader Keita, Emmanuel Eboue, Didier Drogba Belçika 3 Mbo Mpenza, Jason Denayer, Luis Cavanda Senegal 3 Mohamed Sarr, Badou Ndiaye, Mbaye Diagne Uruguay 2 Andres Fleurquin, Fernando Muslera Polonya 2 Roman Kosecki, Marek Godlewski Meksika 2 Sergio Almaguer, Giovani dos Santos İngiltere 2 Barry Venison, Mike Marsh Hırvatistan 2 Robert Spehar, Stjepan Tomas Gana 2 Richard Kingson, Ahmet Barusso Arnavutluk 2 Klodian Duro, Lorik Cana Demokratik Kongo Cumhuriyeti 2 Ali Lukunku, Shabani Nonda Avustralya 2 Harry Kewell, Lucas Neill İspanya 2 Albert Riera, Jose Rodrigues Japonya 2 Junichi Inamoto, Yuto Nagatomo Cezayir 2 İsmael Bouzid, Sofiane Feghouli Fas 2 Nordin Amrabat, Younes Belhanda Nijerya 2 Dominic Iorfa, Henry Onyekuru İtalya 1 Morgan de Sanctis Sırbistan 1 Sasa İlic İran 1 Naser Sadeghi Surinam 1 Ulrich Watson Litvanya 1 Gintaras Stauce Zimbabve 1 Norman Mapeza Galler 1 Dean Saunders ABD 1 Brad Friedel İsrail 1 Haim Revivo Makedonya 1 Goran Pandev Norveç 1 Martin Linnes Yeşil Burun Adaları 1 Garry Rodrigues İzlanda 1 Kolbeinn Sigthorsson Yunanistan 1 Konstantinos Mitroglou

Galatasaray, 1959 sezonundan bu yana 153 yabancı futbolcuyu kadrosuna kattı.Sarı-kırmızılı kulüp, bugüne kadar 5 kıta ve 44 ülkeden 151 futbolcuyu renklerine bağlamıştı. Yeni transferler Mbaye Diagne ve Konstantinos Mitroglou ile bu sayı 45 üke ve 153 futbolcuya çıktı.Asya, Avrupa, Afrika, Avustralya ve Amerika'dan kadrosunu takviye eden Galatasaray; Brezilya, Yugoslavya, Romanya, Almanya, Arjantin, Kolombiya, Hollanda, İsviçre, Fransa, Bosna Hersek, Kamerun, Çekya, Portekiz, İsveç, Fildişi Sahili, Belçika, Uruguay, Polonya, Meksika, İngiltere, Hırvatistan, Gana, Arnavutluk, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Avustralya, İspanya, Senegal, İtalya, Sırbistan, Nijerya, İran, Surinam, Litvanya, Zimbabve, Galler, ABD, İsrail, Japonya, Cezayir, Fas, Makedonya, Norveç, Yeşil Burun Adaları, İzlanda, Yunanistan'dan oyuncu aldı.Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan transfer ettiği Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı kadroya katılan 3. Senegalli futbolcu oldu.Sarı-kırmızılı takımın tarihindeki ilk Senegalli futbolcu, 2002'de İtalya'nın Milan takımından kiralanan Mohamed Sarr oldu. Yarım sezon Galatasaray'da forma giyen Sarr ile devre arasında yollar ayrıldı.Galatasaray'da ikinci Senegalli transferi, geçen sezon öncesinde Badou Ndiaye alınarak yapıldı. Osmanlıspor'dan alınan Ndiaye, yarım sezon oynadıktan sonra İngiltere'nin Stoke City takımına 16 milyon avroya kulüp rekoru kırarak transfer oldu. Ndiaye, bu sezon başında kiralık olarak yeniden kadroya katıldı.Geçen sezon devre arasında Kasımpaşa'ya gelen Mbaye Diagne, gösterdiği performansla dikkati çekti ve sarı-kırmızılı takıma katıldı.Galatasaray tarihinin ilk Yunan futbolcusu Konstantinos Mitroglou oldu.Sarı-kırmızılı kulübün Fransa'nın Marsilya takımından kiraladığı 30 yaşındaki golcü futbolcu, Galatasaray'a transfer olan ilk Yunan olarak tarihe geçti.Galatasaray'da başka ülkelerin vatandaşı olan 4 Türk asıllı futbolcu da forma giydi.İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok ile Almanya vatandaşı olan Pierre Esser, sarı-kırmızılı formayı terletti.Galatasaray'ın 1959 sezonundan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.