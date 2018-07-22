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Galatasaray'dan stoper harekatı! 3 isim...

Denayer'i tekrar kiralamak isteyen Galatasaray, alternatifleri de belirledi. Schalke'ye dönen Höwedes, Monaco'daki durumu belirsiz olan Kamil Glik ve Dortmundlu Ömer Toprak için de nabız yoklanacak.

Kaynak: Akşam
Galatasaray'dan stoper harekatı! 3 isim...
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22 Temmuz 2018 04:44
3-1 kaybedilen PSV maçındaki defans hataları sonrasında Fatih Terim transferde bir numaraya "stoper"i yazdı.

Tecrübeli teknik adam yöneticilerle görüşerek Denayer yeniden kiralanamazsa, Schalke'ye dönen Benedik Höwedes, Monaco'da durumu netleşmeyen Kamil Glik ve Dortmund'un sezon öncesi kampına katılan Ömer Toprak'tan birinin işinin acilen bitirilmesini istedi. Terim'in üzerinde durduğu isimlerden Höwedes, Schalke'nin yeni sezon hazırlıklarına katıldı. Ama orada durmayacak.

TAKIM BULANA KADAR ÇALIŞACAK

Schalke Sportif Direktörü Christian Heidel, "Yeni bir takım bulana kadar bizimle çalışması kadar normal bir durum yok" sözlerini kullandı.

Höwedes'in Çin kampına götürülmeyeceğini açıkladı. Glik ise Keita Balde ile beraber Monaco'nun Almanya'daki kampına katıldı. Polonyalı stoper için kararın Jardim tarafından verileceği belirtildi. Dortmund'un Juventus'tan Mattia Caladria için teklif yapmasından sonra Ömer Toprak'ın da menajeri aracılığıyla kendisine takım aramaya başladığı da iddia edildi.

PEP GUARDIOLA'DAN ÖVGÜLER

Aslan'ın öncelikli hedefi olan Denayer konusunda ise iyi haberler gelmiyor. Manchester City ile yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Belçikalı stoper konusunda Hocası Guardiola konuştu. İspanyol Teknik Direktör, "Denayer sağ ayaklı ama solda da oynayabiliyor. Güzel şeyler görüyorum" dedi. City'nin kampı 25 Temmuz'da sona erecek. Eğer 23 yaşındaki futbolcu takımda tutulursa, Galatasaray açısından kiralama seçeneği açılmamak üzere kapanacak. Yine de Denayer'in gönderilme ihtimali bulunuyor.



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