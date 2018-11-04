''UEFA BİZE BAŞKA ÇARE BIRAKMADI...''

'in FFP anlaşmasının UEFA tarafından yeniden incelenmeye alınmasının ardından, kulüp genel sekreteri'a gittiklerini ilk kez açıkladı.Paris Saint Germain Genel Sekreteri Victoriano Melero,gibi CAS'a başvurduklarını Fransız basınına verdiği röportajında açıklarken, herhangi bir ihlallerinin bulunmadığını dile getirdi.Röportaj sırasında UEFA'nın kararı sonrasında CAS başvurusunun sorulması üzerine Victoriano Melerofadelerini kullandı.Victoriano Melero,'tan bir karar çıkmasının 2-3 ay sürebileceğini de belirtti.Paris Saint Germain gibi Galatasaray da bu konuyla ilgili CAS'a bir başvuruda bulunmuştu. Aynı sebepler nedeniyle UEFA'ya başvuran Galatasaray ve Paris Saint Germain için CAS'ın aynı dönem içerisinde karar vermesi bekleniyor.