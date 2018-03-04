Galatasaray'dan sert uyarı!

Finansal Fair Play konusunda UEFA ile görüşme sürecinde olan Galatasaray, resmi internet sitesinden önemli bir açıklama yaptı.Galatasaray'dan yapılan açıklamada, borsada işlem gören hisseleri etkileyecek asılsız haberler konusunda işlem başlatılacağı ve para cezası verilebileceği belirtildi.''Galatasaray Sportif, Sınai ve Ticari Yatırımlar A. Ş. nin sermayesinin 108 milyon TL'den, 540 milyon TL'ye çıkarılmasına onay verilmesine ilişkin SPK Kararı 1 Mart 2018 tarihinde alınmış ve aynı gün SPK Bülteninde yayımlanarak, kamuoyuna duyurulmuştur.Devletimizin en saygın kurumlarından Sermaye Piyasası Kurulunda (SPK), 3 aydır haklı gerekçelerle bekletilmekte olan Sermaye artırımı başvurusu, Yeni Yönetimimiz göreve geldikten sonra; SPK tarafından mevzuat gereği istenen tüm sorgu, belge, bilgi ve şart koşulan gerekli düzenlemeleri yerine getirip, İzahnameyi de yeniden düzenleyerek, Galatasarayımız için mali açıdan çok önemli bir merhale olan bu süreci topyekun ve yoğun bir çalışma temposu içinde Camia lehine sonlandırmıştır.Ancak, bu olumlu gelişmeler ve şampiyonluk yolunda özveri dolu mücadele ve olağanüstü yürüyüşümüze karşı, tüm malum cephelerden yalan, iftira, düzmece haber, yorumlar ile fitne mahfilleri her zaman olduğu gibi yine derhal ortaya çıkmıştır.Bu karanlık mahfillerin argümanlarından biri de Türkiye'de, UEFA kupalarına katılan tüm kulüplere uygulanan denetimleri sanki sadece Galatasaray'a yapılıyormuş gibi lanse etmek ve Galatasaray'a ağır cezalar verileceğini hükme bağlayarak ilan etmektir.Borsa'da hisseleri işlem gören şirketimize karşı kamuoyunda yazılı, görsel, sanal tüm medya mecralarında bu tarz kötü niyetli ifade ve yazışmaları yapan kişi, kurum ve kuruluşları Sermaye Piyasası Kanununun 107/2. maddesi (*) tahtında hapis ve para cezası ile cezalandırılmaları için hem savcılıklar nezdinde harekete geçtiğimizi hem de Kulüp ve Şirket adına tazminat davaları açtığımızı ve açacağımızı kamuoyuna tekraren bildiririz.Biz Galatasaray Camiası olarak, Türk Sporunu yöneten tüm aktörlerin; hakeminden gözlemcisine, tüm medya mecrası ve ilgili federasyonlarla birlikte; dürüst, namuslu, bir takımın sıkı taraftarı olsa da hak ve objektif davranıştan ayrılmayan hakyemez bir karakter ve fıtrattaki Yönetimlerin, huzur, güven ve istikrar yolunda şehitler veren Ülkemize yakışacağını, tüm yarışan taraflar için 'Dürüst Oyun' (Fair-Play) adına tekrar hatırlatırız.(*) Sermaye Piyasası Kanunu md 107/2: "Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayanlar iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar."''