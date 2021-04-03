PUAN DURUMU

⚽21' Diouf

⚽29' Ribeiro

⚽72' Diouf

🟥79' Popov



Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Hatayspor'a 3-0 mağlup oldu ve son 5 maçta 4. kez kayıp yaşadı.



📉Galatasaray, bu sezon açılış golünü yediği karşılaşmalardan en az puan çıkaran takım (1B 7M). pic.twitter.com/6kfAleaVLc



— Sporx (@sporx) April 3, 2021

GALATASARAY 11'İNDE 6 DEĞİŞİKLİK

HATAYSPOR 11'İNDE 3 DEĞİŞİKLİK

FATİH TERİM TRİBÜNDE

GALATASARAY MAÇA ÜSTÜN BAŞLADI

SARACCHI'NIN HATASI, DIOUF'UN GOLÜ

RUBEN RIBEIRO İKİNCİ GOLÜ ATTI

MUSLERA, SON ANDA GOLE ENGEL OLDU

GALATASARAY, 4 DEĞİŞİKLİKLE BAŞLADI

Hatayspor maçına Donk - Gedson stoper ikilisi ile başlayan Galatasaray, maça Donk - Şener stoper ikilisi ile devam ediyor. 🟡 pic.twitter.com/Mmt5okrb0v



— Sporx (@sporx) April 3, 2021

FALCAO, DİREĞİ VE MUNİR'İ GEÇEMEDİ

MAME DIOUF SKORU 3-0'A GETİRDİ

HATAYSPOR, VAR UYARISIYLA 10 KİŞİ KALDI

GALATASARAY'IN BASKISI SONUÇ GETİRMEDİ

Galatasaray, Fatih Terim'in cezalı olduğu 29 lig maçında 39 puan kaybetti.



🔸13 Galibiyet

🔸9 Beraberlik

🔸7 Yenilgi pic.twitter.com/6teGNYdvCx



— Sporx (@sporx) April 3, 2021

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Atakaş Hatayspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Atakaş Hatayspor 3-0'lık skorla kazandı.Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 21 ve 72. dakikalarda Mame Diouf ve 29. dakikada Ruben Ribeiro attı.Hatayspor'da Strahil Popov, 79. dakikada gördüğü direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.Ligde üst üste ikinci yenilgisini alan Galatasaray 61 puanda kaldı ve ilk sıradaki Beşiktaş'tan 2 maç fazlası olmasına karşın 3 puan geride kaldı. Hatayspor ise 3 maç sonra kazanarak 49 puana yükseldi.Galatasaray, gelecek haftayı 'BAY' geçtikten sonra 10 Nisan'da Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Hatayspor ise 6 Nisan'da Karagümrük'e konuk olacak.64 puan - Beşiktaş (29 maç)61 puan - Galatasaray (31 maç)59 puan - Fenerbahçe (30 maç)56 puan - Trabzonspor (31 maç)49 puan - Alanyaspor (30 maç)49 puan - Hatayspor (30 maç)47 puan - Gaziantep (30 maç)Süper Lig'in 32. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olan Galatasaray, ligdeki son maçına göre ilk 11'de 6 değişiklik yaptı. Sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de oynayan Yedlin, Luyindama, Marcao, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Falcao'un yerine Şener Özbayraklı, Donk, Ömer Bayram, Arda Turan, Feghouli, Onyekuru'ya ilk 11'de görev verdi.Galatasaray sahaya Muslera, Şener Özbayraklı, Etebo, Donk, Saracchi, Ömer Bayram, Gedson Fernandes, Arda Turan, Feghouli, Onyekuru, Mustafa Muhammed ilk 11'i ile çıktı.Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde ise Okan Kocuk, Fatih Öztürk, Babel, Falcao, Halil İbrahim Dervişoğlu, Linnes, Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba, Emre Taşdemir ve Ozornwafor yer aldı.Geçen haftayı bay geçen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan da 30. haftada oynadıkları Çaykur Rizespor maçı müsabakasının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. Teknik direktör Erdoğan, Billong, Boupendza ve Katranis'in yerine Mesut Çaytemel, Yusuf Abdioğlu ve Kamara'ya görev verdi. Hatayspor, Galatasaray karşısında sahaya Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Santos, Mesut Çaytemel, Aabid, Riberio, Traore, Akintola, Kamara, Diouf ilk 11'i ile çıktı.Ligin 31. haftasındaki Çaykur Rizespor müsabakasından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 2'şer maç ceza verdiği teknik direktör Fatih Terim ile Ümit Davala, karşılaşmayı tribünden takip etti. Terim'in yerine yedek kulübede yardımcı antrenör Levent Şahin görev aldı.Galatasaray, kısa paslarla topa sahip olarak ve maçın kontrolünü alarak başladı. İlk 20 dakikalık bölümde Hatayspor geride ve Galatasaray'ın oyununu kabullenir şekilde bir oyun sergiledi.Galatasaray, oyun üstünlüğünü pozisyona çevirmekte zorlandı. Hatayspor ise temposu düşük giden mücadelede 21. dakikada golü buldu.Orta sahada Ribeiro ve Aabid arasındaki paslaşmalar sonrası Ribeiro, pasını sol kanattaki Mesut Çaytemel'in koşu yoluna attı. Mesut Çaytemel'in ceza alanına gönderdiği ortasında Saracchi topu sektirdi, ardından Akintola arka direkte çizgide topu kontrol edip içeri çevirdi ve Mame Diouf gelişine sağ ayağıyla yaptığı yerden plase vuruş ile topu ağlara gönderdi.Golden sonra Galatasaray oyunun kontrolünü ve oyun disiplinini kaybetti. Hatayspor ise özellikle kanatları kullanarak Galatasaray kalesinde ikinci golü aramaya başladı ve 29. dakikada kornerden golü buldu.Sağ taraftan kazanılan serbest vuruşu Adama Traore ceza sahası dışında ters kanattaki Ruben Ribeiro'ya yerden pas atarak kullandı. Topu kontrol eden Ruben Ribeiro sağ ayağıyla şık bir plase vuruşla topu sağ üst köşeden ağlarla buluşturdu.İkinci golden sonra Galatasaray, oyundan koptu ve Hatayspor özellikle orta sahada oyunun hakimi oldu. Akintola'nın kullandığı sağ kanadı da etkili kullanan Hatayspor, 3. golü aradı ve 36. dakikada Muslera yaptığı kurtarışla bu gole engel oldu.Sağ kanattan Aabid'in ceza alanına gönderdiği ortasında Ryan Donk'un müdahalesinde Mame Diouf'un kafasına çarpan top bir anda Galatasaray kalesine doğru yöneldi. Fernando Muslera kaleye yönelen topu son anda topu parmak uçlarıyla kornere çeldi.İlk yarının sonunda tempo düştü. Galatasaray, ilk 3 dakika uzatmalarla birlikte 48 dakikayı isabetli şut atamadan ve orta yapamadan noktaladı.Galatasaray, ikinci yarıya 4 değişiklikle başladı. Mustafa Muhaömed, Marcelo Saracchi, Sofiane Feghouli ve Arda Turan oyundan çıkan isimler oluken; Radamel Falcao, Martin Linnes, Ryan Babel ve Halil Dervişoğlu oyuna dahil olan isimler oldu.Değişikliklerle birlikte Galatasaray, daha etkili olmaya başladı. Hatayspor ise savunmaya daha çok çekilip kontratak fırsatları aramaya başladı. Sarı kırmızılı ekipte ikinci yarı oyuna dahil olan Radamel Falcao, özelikle çok etkili oldu.Falcao, 59. dakikada gole çok yaklaştı. Ryan Babel'in pasıyla topla buluşan Etebo sağ çaprazdan ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Falcao'nun kafa vuruşu yan direğe çarpıp dışarı çıktı.Kolombiyalı santrfor, 69'da bir kez daha gole yaklaştı. Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Ömer Bayram'ın ceza alanına gönderdiği ortasında Falcao'nun kafa vuruşunu kaleci Munir uzanarak son çeldi. Dönen topu iyi takip eden Babel vuruşunu yaptı, bu kez Hatayspor kaptanı Mesut Çaytemel çizgiden çıkardı.Bu pozisyondan 3 dakika sonra Hatayspor, 3. golü buldu.Sağ kanattan Aabid'in attığı uzun pasta Etebo ile girdiği hava topu müdahalesini kazanan Mame Diouf bir anda Muslera ile karşı karşıya kaldı. Sağ taraftan Muslera'yı çalımlayıp ceza alanına giren Mame Diouf sağ ayağıyla yerden bir vuruşla topu boş kaleye gönderdi.Hatayspor, 79. dakikada VAR uyarısının ardından 10 kişi kaldı. Henry Onyekuru'nun pozisyonunda potansiyel penaltı pozisyonu için Abdulkadir Bitigen VAR sisteminin uyarısı ile pozisyonu incelemeye gitti. Bitigen pozisyonu izledikten sonra faulün ceza sahası dışından yapıldığı kararını verdi ve son adam olması nedeniyle Strahil Popov direk kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.Galatasaray'da son bölümde Onyekuru yerine Oğulcan da oyuna dahil oldu. Galatasaray, gol bulmak ve oyun ortak olmak için baskı kurdu ancak aradığı golü bulamadı.Karşılaşmayı 3-0'lık sonuçla Hatayspor kazanırken, Galatasaray şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.6. dakikada ceza sahası önünde Galatasaraylı futbolcu Muhammed'in şutunu kaleci Munir son anda kornere çeldi.18. dakikada Hatayspor'da Kamara, ceza sahası içine gönderilen topa dokunamadı, meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.36. dakikada Hatayspor'da ceza sahası içine yapılan ortada Diouf'un kafa vuruşunu kaleci Muslera son anda kornere çeldi.59. dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında ceza sahası içinde topla buluşan Falcao'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.65. dakikada Hatayspor'da Kamara'nın kaleci Muslera'yı çalımlayarak attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.69. dakikada sağ köşeden korner kullanan Galatasaray'da Falcao'nun kafa vuruşunu kaleci Munir çeldi. Dönen topu önünde bulan Babel'in şutunu savunma uzaklaştırdı.76. dakikada orta sahadan ceza sahasına kadar topu taşıyan Akintola'nın çaprazdan vurduğu şut kaleci Muslera'da kaldı.Antakya AtatürkAbdulkadir Bitigen, Aleks Taşçıoğlu, Erdem BayıkMunir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Santos, Mesut Çaytemel, Aabid (Dk. 90+5 Abdurrahman Canlı), Riberio (Dk.90+5 Muhammed Mert), Traore (Dk. 81 Sackey), Akintola (Dk. 88 Burak Can Çamoğlu), Kamara, DioufMuslera, Şener Özbayraklı, Etebo, Donk, Saracchi (Dk. 46 Linnes), Ömer Bayram, Gedson Fernandes, Arda Turan (Dk. 46 Halil İbrahim Dervişoğlu), Feghouli (Dk. 46 Ryan Babel), Onyekuru (Dk. 81 Oğulcan Çağlayan), Mustafa Muhammed (Dk. 46 Falcao)Dk. 21 ve 72 Diouf, Dk. 29 Riberio (Atakaş Hatayspor)Dk. 79 Popov (Atakaş Hatayspor)Dk. 24 Arda Turan, Dk. 62 Şener Özbayraklı (Galatasaray), Dk. 37 Yusuf Abdioğlu, Dk. 52 Kamara, Dk. 52 Mesut Çaytemel, Dk. 57 Akintola, Dk. 64 Santos (Atakaş Hatayspor)