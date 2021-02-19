Galatasaray'da Younes Belhanda belirsizliği

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Younes Belhanda ile yeni kontrat yapılıp yapılmayacağı henüz netlik kazanmadı.



Yıllık 3 milyon 350 bin Euro kazanan Faslı yıldız, maaşını 1.5 milyon Euro seviyesine indirmeyi kabul etmişti. Belhanda'nın geleceğini biraz da sezon sonuna kadar sergileyeceği performansı belirleyecek.



Sarı-kırmızılılarda sezon sonuna doğru, Younes Belhanda ile ilgili son karar verilecek.



