Galatasaray'da Younes Belhanda belirsizliği

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda erecek Younes Belhanda ile ilgili belirsizlik devam ediyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Younes Belhanda belirsizliği
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19 Şubat 2021 10:10
Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Younes Belhanda ile yeni kontrat yapılıp yapılmayacağı henüz netlik kazanmadı.

Yıllık 3 milyon 350 bin Euro kazanan Faslı yıldız, maaşını 1.5 milyon Euro seviyesine indirmeyi kabul etmişti. Belhanda'nın geleceğini biraz da sezon sonuna kadar sergileyeceği performansı belirleyecek.

Sarı-kırmızılılarda sezon sonuna doğru, Younes Belhanda ile ilgili son karar verilecek.



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