Galatasaray'da son saatler Onyekuru ve Seri'ye harcanacak

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Rangers'a elenerek Avrupa'ya veda eden Galatasaray, iki yıldızı için yoğun girişimlerde bulunuyor; Michael Seri ve Henry Onyekuru!



Teknik direktör Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği Seri ve Onyekuru için her türlü fedakarlığa hazır olan Galatasaray yönetimi, FFP anlaşmasının sezon sonunda bitecek olmasından dolayı zorunlu satın alma opsiyonunu da devreye sokmaya hazırlanıyor



Seri ve Onyekuru'nun Galatasaray'a yeniden gelmek istemesi bir koz olarak görünürken iki kulübün de satışa sıcak bakması durumun uzamasına yol açmıştı.



Şu anda transfer bütçesinde yaklaşık 1 milyon 250 bin eurosu olan sarı-kırmızılılar transferin son saatlerini bu iki oyuncunun mesaisine harcayacak.



