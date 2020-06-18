Galatasaray'da Marcelo Saracchi'ye uyarı

Devre arasında Leipzig'den kiralanan Marcelo Saracchi, formayı giydiği ilk maçtan bu yana ceza sahası ve çevresindeki riskli müdahaleleriyle dikkat çekiyor.



Rize maçında da bir penaltıya sebebiyet veren Uruguaylı futbolcuya, daha dikkatli ve sakin olması yönünde teknik heyet tarafından uyarıda bulunuldu.



Fatih Terim, Gaziantep FK maçıyla birlikte Marcelo Saracchi'nin minimum hatayla oynamasını istedi.



