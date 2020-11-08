Galatasaray'da Marcao, tek idmanla ilk 11'de

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, hafta boyunca devam eden tedavisinin ardından Sivasspor maçının 11'inde yer aldı.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'da Marcao, tek idmanla ilk 11'de
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08 Kasım 2020 18:14
Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor'un rakibi olan Galatasaray'da Marcao ilk 11'de yer buldu.

Ankaragücü maçında sakatlanan ve hafta boyunca yoğun bir tedavi programına giren Brezilyalı oyuncuya Fatih Terim tarafından şans verildi.

Galatasaray'ın sadece son idmanında yer alabilen Marcao, sağlık ekibinin kararı kendisine bırakmasının ardından oynayabilecek durumda olduğunu teknik heyete iletti ve ilk 11'de yer aldı.

Galatasaray'ın ilk 11'inde Okan, Omar, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Belhanda, Arda Turan, Emre Kılınç, Feghouli ve Babel isimleri şans buldu ve yedek kulübesinde stoper alternatifleri olarak Emin Bayram ve Ryan Donk yer aldı.





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