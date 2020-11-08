Galatasaray'da Marcao, tek idmanla ilk 11'de

Süper Lig'in 8. haftasında'un rakibi olan'dailk 11'de yer buldu.Ankaragücü maçında sakatlanan ve hafta boyunca yoğun bir tedavi programına giren Brezilyalı oyuncuya Fatih Terim tarafından şans verildi.Galatasaray'ın sadece son idmanında yer alabilen Marcao, sağlık ekibinin kararı kendisine bırakmasının ardından oynayabilecek durumda olduğunu teknik heyete iletti ve ilk 11'de yer aldı.Galatasaray'ın ilk 11'inde Okan, Omar, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Belhanda, Arda Turan, Emre Kılınç, Feghouli ve Babel isimleri şans buldu ve yedek kulübesinde stoper alternatifleri olarak Emin Bayram ve Ryan Donk yer aldı.