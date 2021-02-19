Galatasaray'da divan kurulu toplanıyor

Galatasaray Kulübünün şubat ayı olağan divan kurulu toplantısı cumartesi günü yapılacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da divan kurulu toplanıyor
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19 Şubat 2021 13:08
Galatasaray Kulübünün şubat ayı olağan divan kurulu toplantısı cumartesi günü yapılacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, saat 13.30'da başlayacak divan kurulu toplantısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Çevrim içi yapılacak toplantıyı kulüp üyeleri, taraftarlar veya basın mensupları "www.gsdivan.com" internet sitesi üzerinden takip edebilecek.

Toplantıda üyeler, kulübü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında görüşlerini dile getirecek.



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