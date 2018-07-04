Galatasaray'da defansın sağı emin ellerde

Galatasaray'ın bu sezonki en güçlü bölgelerinden biri kuşkusuz sağ bek.Mariano ve Linnes arasında büyük bir forma rekabeti yaşanacak. Öyle ki, bu iki futbolcunun hazırlık döneminde sergiledikleri başarılı performansla, Fatih hocayı şimdiden zorladıkları belirtiliyor.Teknik heyet, iki oyuncu arasındaki rekabetin takımın yükselişinde önemli rol oynayacağını düşünüyor.