Süper Lig'de 1 haftalık periyotta inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Galatasaray, buna rağmen topladığı 23 puanla zirveye ortak oldu. Galatasaray'ın 11 haftalık performansı ve oyuncu kalitesi, şampiyonluğa yeter mi? 1 haftalık performansa 8 soruda mercek tutuyoruz...
Galatasaray'da 11 haftanın fotoğrafını çekin
Galatasaray'ın 8 haftalık performansına 8 soruda mercek tutuyoruz.
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07 Aralık 2020 11:21
Galatasaray
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