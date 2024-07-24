Galatasaray, Zenit'in inadını kıramadı!

Galatasaray, Zenit'in 30 milyon euro ısrarı sonrası Wendel pazarlıklarını dondurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray, Zenit'in inadını kıramadı!
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24 Temmuz 2024 08:54
Galatasaray, Zenit St.Petersburg ile sürdürdüğü Wendel görüşmelerini dondurdu.

Rusya'dan Championat'ın haberine göre; Galatasaray, Wendel için son olarak Zenit'e bonuslar dahil toplam 17 milyon euro'luk bir teklif yaptı ancak Rus kulübü, bu teklifi geri çevirdi. Wendel'in Galatasaray'a gitme isteğine karşın Zenit, oyuncusunu bu rakama bırakmaya yanaşmadı.

Rusya'daki diğer haber kaynaklarında, Zenit'in Wendel için 30 milyon euro istediği ve bu paranın önemli bir kısmını da peşin talep ettiği belirtildi.

Galatasaray, Zenit'in bu tavrı sonrası Wendel transferini askıya aldı ve alternatiflere yönlendi. Zenit', 30 milyon euro'luk ısrarından vazgeçmesi durumunda transfer tekrar gündeme gelecek.

ZENIT BAŞKANI, 21 TEMMUZ'DA KONUŞMUŞTU

Zenit Başkanı Alexander Medvedev, Galatasaray'ın ilgilendiği Brezilyalı orta saha Wendel için 21 Temmuz'da açıklamalarda bulunmuştu. Galatasaray ile Wendel için anlaşmaya vardıkları iddialarını yanıtlayan Medvedev, "Wendel'in Galatasaray ile anlaşmaya vardığı iddiaları doğru değil. Wendel, Zenit'in oyuncusu." ifadelerini kullandı.

ZENIT 20 MİLYON EURO ÖDEDİ

Wendel, 2020 yılında Benfica'dan 20 milyon Euro karşılığı Zenit'in yolunu tutmuştu. Zenit'te 124 maçta süre bulan Brezilyalı yıldız 20 gol, 25 asistlik performans ortaya koydu. 

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