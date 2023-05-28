Galatasaray yönetiminden Ulubatlı Souness'e davet!

Galatasaray ile Fenerbahçe derbilerinin en ikonik hareketlerinden birine imza atan ve 24 Nisan 1996'da Kadıköy'de sahanın ortasına G.Saray bayrağı dikerek tarihe geçen Graeme Souness, 4 Haziran'daki büyük dirbiye davet edilecek.
Türkiye Kupası finalinde, sarı-kırmızılı takımın zafere ulaşmasının ardından hamleyi yapan Souness sonrasında 'Ulubatlı Souness' lakabını almıştı.
İskoç teknik adam, G.Saray'ın, A.Gücü'nü yenmesi halinde şampiyon olarak çıkacağı F.Bahçe derbisinde özel misafir olarak ağırlanacak.
Türkiye Kupası finalinde, sarı-kırmızılı takımın zafere ulaşmasının ardından hamleyi yapan Souness sonrasında 'Ulubatlı Souness' lakabını almıştı.
İskoç teknik adam, G.Saray'ın, A.Gücü'nü yenmesi halinde şampiyon olarak çıkacağı F.Bahçe derbisinde özel misafir olarak ağırlanacak.