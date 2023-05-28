Galatasaray yönetiminden Ulubatlı Souness'e davet!

Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe derbilerinin en ikonik hareketlerinden birine imza atan Ulubatlı Souness'i derbiye davet edecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray yönetiminden Ulubatlı Souness'e davet!
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28 Mayıs 2023 13:29
Galatasaray ile Fenerbahçe derbilerinin en ikonik hareketlerinden birine imza atan ve 24 Nisan 1996'da Kadıköy'de sahanın ortasına G.Saray bayrağı dikerek tarihe geçen Graeme Souness, 4 Haziran'daki büyük dirbiye davet edilecek.

Türkiye Kupası finalinde, sarı-kırmızılı takımın zafere ulaşmasının ardından hamleyi yapan Souness sonrasında 'Ulubatlı Souness' lakabını almıştı.

İskoç teknik adam, G.Saray'ın, A.Gücü'nü yenmesi halinde şampiyon olarak çıkacağı F.Bahçe derbisinde özel misafir olarak ağırlanacak.


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