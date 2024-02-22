Galatasaray yönetiminden Icardi için açıklama

Mauro Icardi'nin Ankaragücü maçındaki görüntülerinin sosyal medyada yer alması, Galatasaray Yönetimi'ni harekete geçirdi.
Galatasaray Kulübü Hukuktan Sorumlu Yöneticisi Can Natan, Mauro Icardi'nin Ankaragücü maçında tribünlere yaptığı iddia edilen hareket hakkında açıklama yaptı.
"GÖRÜNTÜLERİ İNCELİYORUZ"
Hukuktan sorumlu yönetici Can Natan, "Tuzağa düşmeyeceğiz. Konsantrasyonumuzu ve dikkatimizi dağıtmaya çalışıyorlar. Prag maçı oynayacağız. Bunu düşünüyoruz. Söz konusu görüntüleri inceliyoruz. Paylaşım yapan ve manupülasyon yapan hesaplarla ilgili gerekirse savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Biz saha içine odaklanmış durumdayız. Bu gereksiz tartışma ile bizi meşgul etmek istiyorlar" dedi.
Galatasaray Kulübü Hukuktan Sorumlu Yöneticisi Can Natan, Mauro Icardi'nin Ankaragücü maçında tribünlere yaptığı iddia edilen hareket hakkında açıklama yaptı.
"GÖRÜNTÜLERİ İNCELİYORUZ"
Hukuktan sorumlu yönetici Can Natan, "Tuzağa düşmeyeceğiz. Konsantrasyonumuzu ve dikkatimizi dağıtmaya çalışıyorlar. Prag maçı oynayacağız. Bunu düşünüyoruz. Söz konusu görüntüleri inceliyoruz. Paylaşım yapan ve manupülasyon yapan hesaplarla ilgili gerekirse savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Biz saha içine odaklanmış durumdayız. Bu gereksiz tartışma ile bizi meşgul etmek istiyorlar" dedi.