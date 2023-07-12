Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Takım içi planlamalarına da devam eden sarı-kırmızılı ekip, yeni 'Modric'ini kadro içinde buldu. Öte yandan yıldız ismin antrenman performansı parmak ısırttırdı.
'MODRİC' BENZETMESİ
Kirverda ile yapılan hazırlık maçında Galatasaray forma giyen ve herkesi kendine hayran bırakan Efe Akman'dan beklentinin büyük olduğu ortaya çıktı. Ayhan Akman'ın G.Saray altyapısında yetişen küçük oğlu için "Modric" benzetmesi yapılırken, Teknik Direktör Okan Buruk'un bu sezon fazlasıyla şans vereceği belirtildi. 17 yaşındaki yetenekli futbolcunun birçok Avrupa devinin radarında olduğu ifade edildi.
DEVLERİN GÖZDESİ
Ağabeyi Hamza ile beraber Galatasaray kamp kadrosunda bulunan Efe'nin şans bulması durumunda astronomik rakamlara bir Avrupa devine gideceğinin öngörüldüğü bildirildi. Galatasaraylı yetkililer, Efe Akman'ın da Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler gibi yüksek bir rakama ilerleyen dönemde transfer olacağına kesin gözüyle bakıyor. Efe, Manchester City ve Roma gibi takımların takibinde...
'MODRİC' BENZETMESİ
Kirverda ile yapılan hazırlık maçında Galatasaray forma giyen ve herkesi kendine hayran bırakan Efe Akman'dan beklentinin büyük olduğu ortaya çıktı. Ayhan Akman'ın G.Saray altyapısında yetişen küçük oğlu için "Modric" benzetmesi yapılırken, Teknik Direktör Okan Buruk'un bu sezon fazlasıyla şans vereceği belirtildi. 17 yaşındaki yetenekli futbolcunun birçok Avrupa devinin radarında olduğu ifade edildi.
DEVLERİN GÖZDESİ
Ağabeyi Hamza ile beraber Galatasaray kamp kadrosunda bulunan Efe'nin şans bulması durumunda astronomik rakamlara bir Avrupa devine gideceğinin öngörüldüğü bildirildi. Galatasaraylı yetkililer, Efe Akman'ın da Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler gibi yüksek bir rakama ilerleyen dönemde transfer olacağına kesin gözüyle bakıyor. Efe, Manchester City ve Roma gibi takımların takibinde...