Galatasaray yeni 'Modric'ini buldu!

Geride kalan sezonun şampiyonu Galatasaray, gelecek sezon için de aynı başarıyı göstermek istiyor. Transfer çalışmalarına hız kazandıran sarı-kırmızılı kurmaylar, öte yandan takım içinde yeni 'Modric'ini keşfetti. Bunun yanında söz konusu yıldız futbolcu, kampta gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray yeni 'Modric'ini buldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Temmuz 2023 08:03
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Takım içi planlamalarına da devam eden sarı-kırmızılı ekip, yeni 'Modric'ini kadro içinde buldu. Öte yandan yıldız ismin antrenman performansı parmak ısırttırdı.

'MODRİC' BENZETMESİ

Kirverda ile yapılan hazırlık maçında Galatasaray forma giyen ve herkesi kendine hayran bırakan Efe Akman'dan beklentinin büyük olduğu ortaya çıktı. Ayhan Akman'ın G.Saray altyapısında yetişen küçük oğlu için "Modric" benzetmesi yapılırken, Teknik Direktör Okan Buruk'un bu sezon fazlasıyla şans vereceği belirtildi. 17 yaşındaki yetenekli futbolcunun birçok Avrupa devinin radarında olduğu ifade edildi.

DEVLERİN GÖZDESİ

Ağabeyi Hamza ile beraber Galatasaray kamp kadrosunda bulunan Efe'nin şans bulması durumunda astronomik rakamlara bir Avrupa devine gideceğinin öngörüldüğü bildirildi. Galatasaraylı yetkililer, Efe Akman'ın da Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler gibi yüksek bir rakama ilerleyen dönemde transfer olacağına kesin gözüyle bakıyor. Efe, Manchester City ve Roma gibi takımların takibinde...  

 
 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery