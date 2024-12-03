Galatasaray yedek kulübesini çıldırtan hareket!

Eyüpspor kalecisi Berke Özer, Galatasaray maçında bir pozisyonda topu rakip yedek kulübesine atarak tepki çekti.

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Galatasaray yedek kulübesini çıldırtan hareket!
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03 Aralık 2024 11:37
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray evinde Eyüpspor ile 2-2 berabere kalırken mücadeleye damga vuran isim konuk ekibin kalecisi Berke Özer oldu.

Galatasaray teknik heyeti tarafından, maç sırasında zaman geçirmekle suçlanan Berke'nin skor 2-2 iken yaptığı hareket sosyal medyaya damga vurdu. Mücadelenin son bölümlerinde takım arkadaşı sakatlık yaşarken tecrübeli kaleci, topu eliyle taca yolladı. Ancak Berke'nin topu yedek kulübesinin üzerine doğru fırlatması sarı-kırmızılı ekibi ve taraftarları çileden çıkarttı.



OKAN BURUK TEPKİ GÖSTERDİ

Berke'nin eliyle kulübeye fırlattığı topun ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kulübeden koşarak çıktı ve tecrübeli eldivene tepki gösterdi. O sırada ceza sahası içinde bulunan Barış Alper Yılmaz da Berke Özer'in üzerine yürüyerek gerginlik yaşadı. Mücadelenin hakemi araya girerek münakaşanın büyümesine engel oldu.

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