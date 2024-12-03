Galatasaray yedek kulübesini çıldırtan hareket!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray evinde Eyüpspor ile 2-2 berabere kalırken mücadeleye damga vuran isim konuk ekibin kalecisi Berke Özer oldu.
Galatasaray teknik heyeti tarafından, maç sırasında zaman geçirmekle suçlanan Berke'nin skor 2-2 iken yaptığı hareket sosyal medyaya damga vurdu. Mücadelenin son bölümlerinde takım arkadaşı sakatlık yaşarken tecrübeli kaleci, topu eliyle taca yolladı. Ancak Berke'nin topu yedek kulübesinin üzerine doğru fırlatması sarı-kırmızılı ekibi ve taraftarları çileden çıkarttı.
OKAN BURUK TEPKİ GÖSTERDİ
Berke'nin eliyle kulübeye fırlattığı topun ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kulübeden koşarak çıktı ve tecrübeli eldivene tepki gösterdi. O sırada ceza sahası içinde bulunan Barış Alper Yılmaz da Berke Özer'in üzerine yürüyerek gerginlik yaşadı. Mücadelenin hakemi araya girerek münakaşanın büyümesine engel oldu.
Galatasaray teknik heyeti tarafından, maç sırasında zaman geçirmekle suçlanan Berke'nin skor 2-2 iken yaptığı hareket sosyal medyaya damga vurdu. Mücadelenin son bölümlerinde takım arkadaşı sakatlık yaşarken tecrübeli kaleci, topu eliyle taca yolladı. Ancak Berke'nin topu yedek kulübesinin üzerine doğru fırlatması sarı-kırmızılı ekibi ve taraftarları çileden çıkarttı.
OKAN BURUK TEPKİ GÖSTERDİ
Berke'nin eliyle kulübeye fırlattığı topun ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kulübeden koşarak çıktı ve tecrübeli eldivene tepki gösterdi. O sırada ceza sahası içinde bulunan Barış Alper Yılmaz da Berke Özer'in üzerine yürüyerek gerginlik yaşadı. Mücadelenin hakemi araya girerek münakaşanın büyümesine engel oldu.