Süper Lig'de şampiyonluk için en büyük aday olan ve Türkiye Kupası'nda da final oynamaya hazırlanan Galatasaray'da transfer çalışmaları da hızla sürüyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Transferde önceliği orta saha olarak belirleyen Sarı-Kırmızılı ekipte, bu pozisyon için hedef oyuncu Granit Xhaka.
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İsviçreli oyuncu ile görüşmeleri daha da sıklaştıran Galatasaray, 32 yaşındaki oyuncuyla el sıkıştı. 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Xhaka için Leverkusen de ikna edilmek zorunda.
"SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ"
Bir süredir temasta olunan Xhaka için Bayer Leverkusen CEO'su Fernando Carro, "Granit Xhaka'yı satmak gibi bir düşüncemiz yok. Kendisinden çok memnunuz." demişti.
TRANSFERDE RAKİP VAR
Galatasaray, transfer için tek aday değil. Suudi kulüpleri de Xhaka'yı transfer etmek istiyor.
Transferde önceliği orta saha olarak belirleyen Sarı-Kırmızılı ekipte, bu pozisyon için hedef oyuncu Granit Xhaka.
ANLAŞMA SAĞLANDI
İsviçreli oyuncu ile görüşmeleri daha da sıklaştıran Galatasaray, 32 yaşındaki oyuncuyla el sıkıştı. 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Xhaka için Leverkusen de ikna edilmek zorunda.
"SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ"
Bir süredir temasta olunan Xhaka için Bayer Leverkusen CEO'su Fernando Carro, "Granit Xhaka'yı satmak gibi bir düşüncemiz yok. Kendisinden çok memnunuz." demişti.
TRANSFERDE RAKİP VAR
Galatasaray, transfer için tek aday değil. Suudi kulüpleri de Xhaka'yı transfer etmek istiyor.