Galatasaray, Xhaka ile anlaşma sağladı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Leverkusen forması giyen Granit Xhaka ile anlaşma sağladı. Transfer için Alman ekibinin ikna edilmesi gerekiyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray, Xhaka ile anlaşma sağladı!
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25 Nisan 2025 08:52
Son güncelleme 25 Nisan 2025 08:53
Süper Lig'de şampiyonluk için en büyük aday olan ve Türkiye Kupası'nda da final oynamaya hazırlanan Galatasaray'da transfer çalışmaları da hızla sürüyor.

Transferde önceliği orta saha olarak belirleyen Sarı-Kırmızılı ekipte, bu pozisyon için hedef oyuncu Granit Xhaka.

ANLAŞMA SAĞLANDI

İsviçreli oyuncu ile görüşmeleri daha da sıklaştıran Galatasaray, 32 yaşındaki oyuncuyla el sıkıştı. 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Xhaka için Leverkusen de ikna edilmek zorunda.

"SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ"

Bir süredir temasta olunan Xhaka için Bayer Leverkusen CEO'su Fernando Carro, "Granit Xhaka'yı satmak gibi bir düşüncemiz yok. Kendisinden çok memnunuz." demişti.

TRANSFERDE RAKİP VAR

Galatasaray, transfer için tek aday değil. Suudi kulüpleri de Xhaka'yı transfer etmek istiyor.

 
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