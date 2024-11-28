Galatasaray ve Fenerbahçe, Avrupa kulüplerini solladı!

Süper Lig'de amansız bir şampiyonluk mücadelesi verenve'nin rekabeti son iki sezonda olduğu gibi nefesleri kesiyor.Ancak ezeli rakiplerin özellikle son iki sezonda rakiplerine kurduğu büyük üstünlük ligin kalitesini de çok ciddi şekilde tehdit ediyor.Ligi adetane çeviren Galatasaray ve Fenerbahçe'nin galibiyet yüzdeleri dikkat çekiyor.Cimbom ve Kanarya son iki sezonda toplam 100 maça çıkarken, bunların 84'ünden 3 puanla ayrıldı ve yüzde 84 gibi inanılmaz bir galibiyet yüzdesi yakaladı.Söz konusu süreçte Galatasaray 50 maçta 44, Fenerbahçe ise 50 maçta 40 galibiyet aldı. Böylece ezeli rakipler, Avrupa'nın en dominant ikilisi olmayı da başardı.Portekiz'in süper 3'lüsünden 2'si Sporting-Lizbon ve Benfica son iki sezonda maçların yüzde 82'sini kazandı ve ikinci sırada yer aldı.Hollanda'nın lokomotif kulüplerinden PSV ve Feyenoord da yüzde 79 ile üçüncü sırayı kaptı. Liverpool-Arsenal, Bayern Münih-Bayer Leverkusen ve Real Madrid-Barcelona ile karşılaşmaların yüzde 72'sinden kazanarak çıktı.Inter- Atalanta ikilisi de Serie A'da son iki sezonda yüzde 65 galibiyet yüzdesi yakalamayı başardı.