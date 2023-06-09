Galatasaray ve Beşiktaş'tan arka arkaya olay paylaşımlar!

Beşiktaş, Galatasaray'ın siyah beyazlı takım için yaptığı göndermeli paylaşıma yanıt verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray ve Beşiktaş'tan arka arkaya olay paylaşımlar!
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09 Haziran 2023 20:57
Son güncelleme 09 Haziran 2023 21:45
Galatasaray, sosyal medya hesabından Beşiktaş ile ilgili göndermeli bir paylaşımda bulundu.

Beşiktaş, ise sarı kırmızılı takımın siyah beyazlı takım için yaptığı göndermeli paylaşıma cevap verdi.

Galatasaray paylaşımında Vodafone Park'a yer verirken, "Kuru Gürültülü Ortam. Çekememezlik düzeyi çok yüksek. Bu düzeysizliğe uzun süre maruz kalmak akıl kaybına sebep olabilir." sözlerini kullandı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada ise, "Stadımıza gelmişken içinde tek bir haram kupanın olmadığı ve duvarlarını şampiyonluklarımızda pay sahibi olan futbolcularımızın (Sizin gibi silmek zorunda kalmadığımız) posterlerinin süslediği müzemizi de ziyaret etseydiniz." paylaşımı yaptı. 

 
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