Galatasaray ve Beşiktaş'tan arka arkaya olay paylaşımlar!

Galatasaray, sosyal medya hesabından Beşiktaş ile ilgili göndermeli bir paylaşımda bulundu.
Beşiktaş, ise sarı kırmızılı takımın siyah beyazlı takım için yaptığı göndermeli paylaşıma cevap verdi.
Galatasaray paylaşımında Vodafone Park'a yer verirken, "Kuru Gürültülü Ortam. Çekememezlik düzeyi çok yüksek. Bu düzeysizliğe uzun süre maruz kalmak akıl kaybına sebep olabilir." sözlerini kullandı.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada ise, "Stadımıza gelmişken içinde tek bir haram kupanın olmadığı ve duvarlarını şampiyonluklarımızda pay sahibi olan futbolcularımızın (Sizin gibi silmek zorunda kalmadığımız) posterlerinin süslediği müzemizi de ziyaret etseydiniz." paylaşımı yaptı.
Beşiktaş, ise sarı kırmızılı takımın siyah beyazlı takım için yaptığı göndermeli paylaşıma cevap verdi.
Galatasaray paylaşımında Vodafone Park'a yer verirken, "Kuru Gürültülü Ortam. Çekememezlik düzeyi çok yüksek. Bu düzeysizliğe uzun süre maruz kalmak akıl kaybına sebep olabilir." sözlerini kullandı.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada ise, "Stadımıza gelmişken içinde tek bir haram kupanın olmadığı ve duvarlarını şampiyonluklarımızda pay sahibi olan futbolcularımızın (Sizin gibi silmek zorunda kalmadığımız) posterlerinin süslediği müzemizi de ziyaret etseydiniz." paylaşımı yaptı.