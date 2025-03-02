Galatasaray, VAR incelemesiyle penaltı kazandı!

Galatasaray, Kasımpaşa ile oynadığı maçta VAR müdahalesinin ardından penaltı kazandı.
Karşılaşmanın 10. dakikasında Victor Osimhen, kaleci Gianniotis ile girdiği mücadelede yerde kaldı ve penaltı bekledi.
Hakem Cihan Aydın, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve penaltı noktasını gösterdi.
Osimhen, 12. dakikada kullandığı penaltıda topu ağlara gönderdi ve Galatasaray'ı 1-0 öne taşıdı.
Karşılaşmanın 10. dakikasında Victor Osimhen, kaleci Gianniotis ile girdiği mücadelede yerde kaldı ve penaltı bekledi.
Hakem Cihan Aydın, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve penaltı noktasını gösterdi.
Osimhen, 12. dakikada kullandığı penaltıda topu ağlara gönderdi ve Galatasaray'ı 1-0 öne taşıdı.