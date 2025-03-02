Galatasaray, VAR incelemesiyle penaltı kazandı!

Galatasaray, Kasımpaşa maçında Victor Osimhen'in yerde kalmasının ardından VAR incelemesiyle penaltı kazandı.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, VAR incelemesiyle penaltı kazandı!
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02 Mart 2025 16:15
Son güncelleme 02 Mart 2025 16:22
Galatasaray, Kasımpaşa ile oynadığı maçta VAR müdahalesinin ardından penaltı kazandı.

Karşılaşmanın 10. dakikasında Victor Osimhen, kaleci Gianniotis ile girdiği mücadelede yerde kaldı ve penaltı bekledi.

Hakem Cihan Aydın, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

Osimhen, 12. dakikada kullandığı penaltıda topu ağlara gönderdi ve Galatasaray'ı 1-0 öne taşıdı.





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