Galatasaray, Union Saint-Gilloise maçında ilk peşinde!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak. Belçika ekipleri karşısında 8 maçta 4'er beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Galatasaray, Union Saint-Gilloise karşılaşmasını kazanarak bir ilke imza atmayı hedefliyor.

calendar 24 Kasım 2025 12:07
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Union Saint-Gilloise maçında ilk peşinde!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında salı günü Union Saint-Gilloise'yı konuk edecek Galatasaray, Belçika temsilcileriyle 9. randevusuna çıkacak.

1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda toplamda 332 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 37 farklı ülkenin 113 farklı takımıyla karşılaştı. Galatasaray'ın bu müsabakayla tarihinde ilk kez karşılaşacağı Union Saint-Gilloise, sarı-kırmızılıların 114. rakibi olacak.

Galatasaray, Belçika ekipleriyle de 9. kez karşı karşıya gelecek. Bu ülke takımlarına karşı galibiyeti bulunmayan sarı-kırmızılı ekip, 4 karşılaşmayı beraberlikle tamamlayabildi. Galatasaray, 4 maçta ise Belçika temsilcilerine mağlup oldu. Söz konusu 8 karşılaşmada 5 kez rakip fileleri havalandırabilen sarı-kırmızılılar, kalesinde 17 gol gördü.


- Union Saint-Gilloise ile ilk randevu

Galatasaray, 1956'dan beri mücadele ettiği Avrupa kupalarında ilk kez Union Saint-Gilloise ile eşleşti.

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA organizasyonlarında daha önce Belçika'dan Anderlecht ve Club Brugge ile karşılaştı.

Union Saint-Gilloise, Galatasaray'ın Avrupa'da karşılaşacağı üçüncü Belçika ekibi olacak.

- İlk maçını Anderlecht'e karşı oynadı

Galatasaray, Belçika temsilcileriyle ilk maçına 1976 yılında Anderlecht karşısında çıktı.

UEFA Kupa Galipleri Kupası'nın 1976-1977 sezonunda son 16 turunda iki takım eşleşti. 20 Ekim 1976'da oynanan ilk maçı sahasında 5-1 kazanan Anderlecht, 3 Kasım 1976'da oynanan rövanş karşılaşmasından da aynı skorla galip ayrıldı.

Söz konusu sezonda finale kadar yükselen Belçika temsilcisi, Almanya'dan Hamburg'a 2-0 mağlup olarak organizasyonu ikinci sırada tamamladı.

- Son maçı Club Brugge'e karşı oynadı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 2019-2020 sezonunda Club Brugge ile A Grubu'nda mücadele etti.

Söz konusu sezonda iki takım arasında 18 Eylül 2019 tarihinde Club Brugge'ün evinde oynan karşılaşma 0-0, 26 Kasım 2019'da Galatasaray'ın sahasında yapılan müsabaka ise 1-1 sona ermişti.

- Belçika takımlarına karşı ilk galibiyetinin peşinde

Galatasaray, UEFA organizasyonlarında Belçika ekiplerine karşı ilk galibiyetini almak için yarın sahaya çıkacak.

Sarı-kırmızılı ekip, bugüne kadar Belçika takımlarına karşı 8 maçta 4'er beraberlik ile mağlubiyet yaşadı.

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yarın Union Saint-Gilloise karşısında galip gelip bir ilki daha başarmak istiyor.

- Union Saint-Gilloise'nın Türk takımlarına karşı performansı

Union Saint-Gilloise, UEFA organizasyonlarında bugüne kadar Türkiye'den sadece Fenerbahçe ile eşleşti.

Belçika temsilcisi, Fenerbahçe ile 3 karşılaşmaya çıktı. Bu müsabakaların 1'ini kazanan Union Saint-Gilloise, sarı-lacivertlilere 2 kez de mağlup oldu.

Union Saint-Gilloise, söz konusu maçlarda 2 kez rakip fileleri havalandırırken 5 golü kalesinde gördü.

- Belçika takımlarına karşı karnesi

Sarı-kırmızılı ekibin Belçika takımlarıyla yaptığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:


Tarih Organizasyon Maç Sonuç
26 Kasım 2019 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Club Brugge 1-1
18 Eylül 2019 Şampiyonlar Ligi Club Brugge-Galatasaray 0-0
26 Kasım 2014 Şampiyonlar Ligi Anderlecht-Galatasaray 2-0
16 Eylül 2014 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Anderlecht 1-1
23 Ekim 2002 Şampiyonlar Ligi Club Brugge-Galatasaray 3-1
1 Ekim 2002 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Club Brugge 0-0
3 Kasım 1976 Kupa Galipleri Kupası Galatasaray-Anderlecht 1-5
20 Ekim 1976 Kupa Galipleri Kupası Anderlecht-Galatasaray 5-1
 

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.