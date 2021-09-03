Galatasaray, UEFA listesini açıkladı

Galatasaray, 2021-2022 Sezonu UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında oynayacağı müsabakalar öncesi 25 (4+4+17) oyuncudan oluşan A Listesi'ni UEFA'ya bildirdi.
UEFA'nın kadro kuralları gereği; altyapı eğitimini Türkiye'de alan oyuncular için belirlenen kontenjan Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Emre Kılınç ve Barış Alper Yılmaz'dan yana kullanıldı.
Altyapı eğitimini Galatasaray'da alan ve 15-21 yaş arasında en az üç yıl kulüp bünyesinde bulunan oyuncu kontenjanı için ise İsmail Çipe, Berk Balaban, Atalay Babacan ve Arda Turan'ın isimleri UEFA'ya bildirildi.
Süper Lig'de yabancı kontenjanında olan Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Patrick van Aanholt, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, Olimpiu Morutan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Marcao Teixeira, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne ve Sacha Boey'in yanı sıra altyapı eğitimlerini Türkiye dışında alan Alpaslan Öztürk, Ömer Bayram, Berkan Kutlu ve Halil Dervişoğlu da UEFA'nın belirlediği "serbest oyuncu" statüsü ile A Listesi'nde kendilerine yer buldu.
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Aytaç Kara ile birlikte Fatih Öztürk, Oğulcan Çağlayan ve Emre Akbaba kadroda kendilerine yer bulamadılar.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi A Listesi'nde bulunan oyuncularının isim listesi şu şekilde:
1 Fernando Muslera
2. DeAndre Yedlin
4. Taylan Antalyalı
5. Alpaslan Öztürk
6. Patrick van Aanholt
7. Kerem Aktürkoğlu
8. Ryan Babel
11. Mostafa Mohamed
13. İsmail Çipe
19. Ömer Bayram
21. Olimpiu Morutan
22. Berkan Kutlu
25. Victor Nelsson
27. Christian Luyindama
30. Atalay Babacan
33. Alexandru Cicaldau
45. Marcao Teixeira
53. Barış Alper Yılmaz
54. Emre Kılınç
66. Arda Turan
67. Halil Dervişoğlu
89. Sofiane Feghouli
90. Mbaye Diagne
93. Sacha Boey
98. Berk Balaban
UEFA'nın kadro kuralları gereği; altyapı eğitimini Türkiye'de alan oyuncular için belirlenen kontenjan Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Emre Kılınç ve Barış Alper Yılmaz'dan yana kullanıldı.
Altyapı eğitimini Galatasaray'da alan ve 15-21 yaş arasında en az üç yıl kulüp bünyesinde bulunan oyuncu kontenjanı için ise İsmail Çipe, Berk Balaban, Atalay Babacan ve Arda Turan'ın isimleri UEFA'ya bildirildi.
Süper Lig'de yabancı kontenjanında olan Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Patrick van Aanholt, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, Olimpiu Morutan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Marcao Teixeira, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne ve Sacha Boey'in yanı sıra altyapı eğitimlerini Türkiye dışında alan Alpaslan Öztürk, Ömer Bayram, Berkan Kutlu ve Halil Dervişoğlu da UEFA'nın belirlediği "serbest oyuncu" statüsü ile A Listesi'nde kendilerine yer buldu.
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Aytaç Kara ile birlikte Fatih Öztürk, Oğulcan Çağlayan ve Emre Akbaba kadroda kendilerine yer bulamadılar.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi A Listesi'nde bulunan oyuncularının isim listesi şu şekilde:
1 Fernando Muslera
2. DeAndre Yedlin
4. Taylan Antalyalı
5. Alpaslan Öztürk
6. Patrick van Aanholt
7. Kerem Aktürkoğlu
8. Ryan Babel
11. Mostafa Mohamed
13. İsmail Çipe
19. Ömer Bayram
21. Olimpiu Morutan
22. Berkan Kutlu
25. Victor Nelsson
27. Christian Luyindama
30. Atalay Babacan
33. Alexandru Cicaldau
45. Marcao Teixeira
53. Barış Alper Yılmaz
54. Emre Kılınç
66. Arda Turan
67. Halil Dervişoğlu
89. Sofiane Feghouli
90. Mbaye Diagne
93. Sacha Boey
98. Berk Balaban