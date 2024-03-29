Galatasaray transferi noktalıyor: Berkay Yılmaz

Galatasaray, devre arasında da gündeme gelen 19 yaşındaki sol bek Berkay Yılmaz'da bu kez mutu sona daha yakın.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray transferi noktalıyor: Berkay Yılmaz
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29 Mart 2024 09:38
Galatasaray, devre arasında da gündeme gelen 19 yaşındaki sol bek Berkay Yılmaz'da bu kez mutu sona daha yakın.

Sarı-kırmızılılar, birçok talibi olan 19 yaşındaki sol bekin kulübü Freiburg'la görüşmelerini sürdürüyor. 2025'e kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncu da sarı-kırmızılı ekibe sıcak bakıyor.

Galatasaray, bu transferi gerçekleştirirse gelecek sezon savunmanın solunu Köhn - Berkay ikilisine emanet edecek.

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