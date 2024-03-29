Galatasaray transferi noktalıyor: Berkay Yılmaz

Galatasaray, devre arasında da gündeme gelen 19 yaşındaki sol bek Berkay Yılmaz'da bu kez mutu sona daha yakın.
Sarı-kırmızılılar, birçok talibi olan 19 yaşındaki sol bekin kulübü Freiburg'la görüşmelerini sürdürüyor. 2025'e kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncu da sarı-kırmızılı ekibe sıcak bakıyor.
Galatasaray, bu transferi gerçekleştirirse gelecek sezon savunmanın solunu Köhn - Berkay ikilisine emanet edecek.
Sarı-kırmızılılar, birçok talibi olan 19 yaşındaki sol bekin kulübü Freiburg'la görüşmelerini sürdürüyor. 2025'e kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncu da sarı-kırmızılı ekibe sıcak bakıyor.
Galatasaray, bu transferi gerçekleştirirse gelecek sezon savunmanın solunu Köhn - Berkay ikilisine emanet edecek.