Galatasaray transferi açıkladı: Sabastine

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Nijeryalı hücum oyuncusu Flourish Chioma Sabastine'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

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Galatasaray transferi açıkladı: Sabastine
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03 Kasım 2024 13:41
Galatasaray Petrol Ofisi, profesyonel futbolcu Flourish Chioma Sabastine ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Hoş geldin Flourish Chioma Sabastine!️ Kulübümüz, Nijeryalı hücum oyuncusu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncumuza Galatasaray forması altında başarılı bir kariyer diliyoruz." denildi.

2004 doğumlu hücum oyuncusu kariyerine ülkesi takımlarından Unnich FA'da başladıktan sonra sırasıyla Bayelsa Queens ve Reims formalarını giydi.

Nijerya futbolunun en önemli genç yeteneklerinden biri olarak gösterilen Sabastine 2022 ve 2024 yıllarında düzenlenen U20 Dünya Kupası'nda Nijerya formasını terletti ve çeyrek final başarısı gösteren ülkesinin öne çıkan oyuncularından oldu.

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