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Galatasaray transfer için Rusya'yı bekliyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de beklentileri karşılayamayan Younes Belhanda'yı Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'ndaki performansına göre satmayı hedefliyor.

Kaynak: Akşam
Galatasaray transfer için Rusya'yı bekliyor
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03 Mayıs 2018 09:20
Galatasaray, bir türlü istenen performansı gösteremeyen Younes Belhanda'nın Fas Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda boy gösterecek olmasını büyük avantaj olarak görüyor.

Sarı-Kırmızılı Yönetim, 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Belhanda'yı Rusya'da göstereceği iyi performans sonrası yüksek fiyata satmayı planlıyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de oyuncusunun disiplinsiz hareketleri nedeniyle satılmasına sıcak bakıyor.



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