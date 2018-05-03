Galatasaray, bir türlü istenen performansı gösteremeyen Younes Belhanda'nın Fas Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda boy gösterecek olmasını büyük avantaj olarak görüyor.
Sarı-Kırmızılı Yönetim, 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Belhanda'yı Rusya'da göstereceği iyi performans sonrası yüksek fiyata satmayı planlıyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de oyuncusunun disiplinsiz hareketleri nedeniyle satılmasına sıcak bakıyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Sarı-Kırmızılı Yönetim, 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Belhanda'yı Rusya'da göstereceği iyi performans sonrası yüksek fiyata satmayı planlıyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de oyuncusunun disiplinsiz hareketleri nedeniyle satılmasına sıcak bakıyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın