Galatasaray - Trabzonspor U19 maçı ertelendi

Galatasaray ve Trabzonspor'un U19 takımları arasında oynanacak maç olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

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Galatasaray - Trabzonspor U19 maçı ertelendi
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23 Ocak 2022 14:38
Galatasaray U19 ile Trabzonspor U19 arasındaki mücadele ileri bir tarihe ertelendi.

Trabzonspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, maçın olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

"U19 takımımızın bugün İstanbul Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Galatasaray ile oynayacağı karşılaşma, olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir."

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