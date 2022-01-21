Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi açıklandı

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Galatasaray - Trabzonspor mücadelesini Atilla Karaoğlan yönetecek.
İŞTE HAFTANIN DİĞER HAKEMLERİ:
Yeni Malatyaspor - Beşiktaş: Zorbay Küçük
Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe: Alper Ulusoy
Adana Demirspor - Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa
Medipol Başakşehir - Göztepe: Arda Kardeşler
Kasımpaşa- Kayserispor: Halil Umut Meler
Atakaş Hatayspor - Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka
Altay - İttifak Holding Konyaspor: Abdulkadir Bitigen
GZT Giresunspor - Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge
Antalyaspor - Gaziantep FK: Yasin Kol
TFF'den yapılan açıklamaya göre Galatasaray - Trabzonspor mücadelesini Atilla Karaoğlan yönetecek.
İŞTE HAFTANIN DİĞER HAKEMLERİ:
Yeni Malatyaspor - Beşiktaş: Zorbay Küçük
Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe: Alper Ulusoy
Adana Demirspor - Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa
Medipol Başakşehir - Göztepe: Arda Kardeşler
Kasımpaşa- Kayserispor: Halil Umut Meler
Atakaş Hatayspor - Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka
Altay - İttifak Holding Konyaspor: Abdulkadir Bitigen
GZT Giresunspor - Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge
Antalyaspor - Gaziantep FK: Yasin Kol