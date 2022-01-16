Galatasaray, Süper Lig'de son 10 maçta 1 kez kazandı.



⭕️1-1 Karagümrük

❌1-2 Fenerbahçe

⭕️0-0 Yeni Malatya

⭕️2-2 Altay

❌1-0 Sivasspor

⭕️1-1 Başakşehir

❌2-0 Adana Demirspor

✅2-0 Antalyaspor

❌0-1 Giresunspor

❌4-2 Hatayspor pic.twitter.com/aetpCqedGR



— Sporx (@sporx) January 16, 2022

TORRENT'TEN İLK MAÇINDA 5 DEĞİŞİKLİK

GALATASARAY'DA 9 EKSİK

DOMENEC TORRENT İLK MAÇINA ÇIKTI

HATAYSPOR'DA 5 DEĞİŞİKLİK

AHMET ÇALIK UNUTULMADI

ADETA PREMIER LİG TEMPOSUNDA BAŞLADI

GOL PERDESİNİ GALATASARAY AÇTI

VAN AANHOLT PENALTI VURUŞUNDAN FAYDALANAMADI

MAME DIOUF PENALTIDA HATA YAPMADI

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN ŞIK FRİKİK GOLÜ

TORRENT'TEN SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ

HATAYSPOR KONTRATAKLA SKORU EŞİTLEDİ

CICALDAU GOLE ÇOK YAKLAŞTI

SABA, HATAYSPOR'U ÖNE GEÇİRDİ

TAYLAN ANTALYALI'YA KIRMIZI KART

SABA, KONTRATAKLA SKORU İLAN ETTİ

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Hatayspor 4-2'lik skorla kazandı.Galatasaray, 23. dakikada Emre Kılınç'ın golüyle öne geçti. Bu gol Galatasaray'ın 70 gün ve 3 maç sonra ligdeki ilk deplasman golü oldu.Patrick Van Aanholt, 28. dakikadaki penaltı vuruşunda kaleci Abdullah Yiğiter'i geçemedi.Atakaş Hatayspor'da ise kazanılan penaltıyı 43. dakikada Mame Biram Diouf ağlarla buluşturdu ve skoru eşitledi.Kerem Aktürkoğlu, 45+7. dakikada frikikten ağları havalandırdı ve takımını tekrar öne geçirdi.Atakaş Hatayspor'da Muhammed Kamara, 62. dakikada skoru eşitlemeyi başardı. Lobjanidze 79. dakikada Hatayspor'u öne geçiren golü attı.Saba Lobjanidze, 90+1'de maçın skorunu ilan etti.Galatasaray'da Taylan Antalyalı 82. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Sarı kırmızılı ekipte ayrıca Berkan Kutlu da gördüğü sarı kartla Kasımpaşa maçında cezalı duruma düştü.Hatayspor, 2 maç aradan sonra evinde kazanarak 35 puana yükseldi. Süper Lig'de Şubat 2011'den bu yana ilk kez devre arasına önde girdiği bir maçı kaybeden ve ligde 3 maçtır deplasmanda puan alamayan Galatasaray, 27 puanda kaldı.Galatasaray, gelecek hafta Kasımpaşa'ya konuk olacak. Hatayspor ise Aytemiz Alanyaspor deplasmanına çıkacak.Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşan Galatasaray'ın yeni teknik direktör Domenec Torrent, ligde son oynanan GZT Giresunspor maçına göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti.Sarı-kırmızılı ekipte GZT Giresunspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Işık Kaan Arslan, Victor Nelsson, Ömer Bayram, Morutan, Babel'in yerine Marcao, Kerem Aktürkoğlu, Patrick van Aanholt, Alpaslan Öztürk ve Taylan Antalyalı 11'de şans buldu.Galatasaray, Hatayspor karşısında İsmail Çipe, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Marcao, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu ve Sacha Boey ilk 11'i ile sahaya çıktı.Sarı-kırmızılılarda Fatih Öztürk, DeAndre Yedlin, Gustavo Assunçao, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Morutan, Atalay Babacan, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz ve Bartuğ Elmaz ise yedek kulübesinde forma bekledi.Bu arada Galatasaray, müsabakaya 9 oyuncusundan yoksun çıktı.Sarı-kırmızılı ekipte Afrika Uluslar Kupası için milli takım kamplarında bulunan Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed, sarı kart cezalısı Victor Nelsson ile sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Mbaye Diagne, Işık Kaan Arslan, Ryan Babel, Arda Turan ve Christian Luyindama kadroda yer almadı.Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra takımın başına geçen teknik direktör Domenec Torrent, sarı-kırmızılı takım ile ilk maçına çıktı.Ev sahibi Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, ligdeki son Kasımpaşa maçına göre ilk 11'de 5 değişiklik yaptı.Teknik direktör Erdoğan, Sadık Baş, Falette, Bülent Cevahir, Sackey, Muhammed Mert'in yerine Onur Ergün, Riberio, Kamil Ahmet Çörekçi, Burak Öksüz ve Adekugbe'ye yer verdi.Hatayspor, Galatasaray karşısında sahaya Abdullah Yiğiter, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Adekugbe, Onur Ergün, Riberio, Kamara, Lobjanidze, Saint Louis, Diouf ilk 11'i ile çıktı.Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor'un oyuncusu Ahmet Çalık için maç öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.Konyaspor'da 6 numaralı formayı giyen Çalık'ı anmak için 6. dakikada maç durdu. Futbolcular ve taraftarlar bir süre alkışlayarak, Ahmet Çalık'ı andı.Mücadele yüksek tempoyla başladı. 2. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile Galatasaray, rakip kalede görünen ilk takım oldu. Hatayspor ise 6. dakikada Saba Lobjanidze ile net bir gol fırsatından yararlanamadı.Her iki takımın da ön alanda ve agresif pres yapmasıyla birlikte tempo giderek yükseldi.Galatasaray, 12. dakikada maçtaki ilk tehlikeli gol pozisyonunu yakaladı. Kerem'in getirip sağdan ortaladığı topa Berkan ön direkte vurdu ancak müsait pozisyondaki vuruş yandan auta gitti.Mücadelenin ve temponun bir an olsun düşmediği maçta gol perdesini Galatasaray açtı.Patrick Van Aanholt'un sol kanatta yerden ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Emre Kılınç'ın, hafif sağ çaprazdan gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Abdullah Yiğiter'in yanından ağlarla buluştu.Galatasaray, bu golle birlikte 70 gün sonra deplasmanda gol sevinci yaşadı.Galatasaray'da 25. dakikada sarı kart gören Berkan Kutlu, Kasımpaşa maçında cezalı duruma düştü.Galatasaray, 27. dakikada penaltı kazandı. Sarı kırmızılı ekibin kornerinde Dylan Saint-Louis'in topa elle yaptığı müdahaleye hakem Erkan Özdamar penaltı kararını verdi.Patrick Van Aanholt'un yaptığı penaltı vuruşunu Hatayspor kalecisi Abdullah, tek hamlede tuttu.Galatasaray, bu penaltıyla birlikte bu sezon Süper Lig'de kazandığı 4. penaltıda sadece 1 kez sevinç yaşadı.Penaltının dönüşünde Hatayspor, Kamara ile gole çok yaklaştı ancak skoru eşitleyemedi.Hatayspor, 42. dakikada penaltı kazandı. 41. dakikada ceza alanında yaşanan pozisyonda Kamara, Alpaslan ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarı üzerine monitöre giden Erkan Özdamar, penaltı noktasını gösterdi.43. dakikada topun başına gelen Mame Diouf, kaleci İsmail Çipe ve topu ters köşelere göndererek skoru eşitledi.İlk yarı 1-1 sona erecek derken Kerem Aktürkoğlu, 45+7. dakikada şık bir frikik golüyle skoru eşitledi.Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Kerem'in, doğrudan kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak Abdullah Yiğiter'in müdahalesine rağmen 90'a yakın bölgeden ağlarla buluştu.Galatasaray, bu golle birlikte ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.İkinci yarıda da tempo yine yüksek başladı. Galatasaray, ilk yarıdakinin aksine ikinci yarıda daha fazla kısa pas yaparak oyunun kontrolünü tutmayı amaçladı.Oyuna ilk müdahaleyi Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent yaptı. Halil Dervişoğlu yerine Aytaç Kara oyuna dahil oldu. Kerem Aktürkoğlu bu değişikliğin ardından forvet bölgesine kaydı.Galatasaray'ın etkili olduğu dakikalarda Hatayspor, kontratakla skoru eşitledi.Hızlı gelişen hücumda Diouf, sağ kanattaki Saint-Louis'i gördü. Dylan Saint-Louis'nin sağ kanatta yerden ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Muhammed Kamara, İsmail Çipe'yi geçen topa altıpas içinde dokunarak skoru 2-2-'ye getirdi.2-2'den sonra Galatasaray, daha çok oyuncuyla Hatayspor yarı alanında görünmeye başladı. Hatayspor karşısında baskısını artıran Galatasaray, Cicaldau ile 70. dakikada gole çok yaklaştı.Hatayspor, Galatasaray baskısıyla bunalırken bir kez daha kontratakla golü buldu ve öne geçti.Hızlı gelişen atakta Mahmud Kahraba'nın uzun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Saba Lobjanidze, ilerleyerek ceza alanına girdi ve yaptığı vuruşla topu İsmail Çipe'nin solundan ağlarla buluşturmayı başardı.Domenec Torrent, bu gol sonrası Cicaldau yerine Morutan, Emre Kılınç yerine Atalay Babacan'ı oyuna dahil etti.Bu kez beraberlik golü için bastıran Galatasaray, oyuncular arasında yaşanan tartışma sonrası 10 kişi kaldı. Hakem Erkan Özdamar, tartışma sonrası Taylan'a kırmızı kart, Ruben Ribeiro'ya ise sarı kart gösterdi.Galatasaray, maçın kalan bölümünde tüm hatlarıyla yüklenmeye başlarken kalesinde bir kez daha kontratakla golü gördü.Tüm hatlarıyla yüklenen Galatasaray'a karşı Saba, bir kez daha savunma arkasına sarktı ve karşı karşıya pozisyonda ağları havalandırdı ve 90+1'de maçın skorunu ilan etti.6. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde topla buluşan Lobjanidze'nin şutunda, top az farkla üstten dışarı gitti.12. dakikada sol kanattan Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında ceza alanı içinde topa vuran Berkan Kutlu'nun şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.14. dakikada altıpas önünde yaşanan karambolde topu önünde bulan Kamara'nın şutunda, top savunmaya çarparak kornere gitti.26. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Saint Louis topa elle müdahale edince hakem Erkan Özdamar, penaltı noktasını gösterdi.28. dakikada Hatayspor'un gelişen atağında ceza sahası içine yapılan ortada arka direkte Kamara'nın vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.39. dakikada sol kanattan Kamil Ahmet Çörekçi'nin yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde Diouf'un kafa vuruşunda, kaleci İsmail Çipe son anda topu kornere çeldi.53. dakikada sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında Saint Louis'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Kamara'nın vuruşunda, top ağlara gitti. Maçın hakemi Erkan Özdamar, ofsayt gerekçesiyle golü geçerli saymadı.61. dakikada ceza sahası içinde Emre Kılınç'ın şutunda, kaleci İsmail Çipe son anda topu kurtardı.67. dakikada Saint Louis'in ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, top kaleci İsmail Çipe'de kaldı.70. dakikada ceza alanı içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Cicaldau'nun vuruşunda, top direğin dibinden auta gitti.: Yeni Hatay: Erkan Özdamar, Aleks Taşcıoğlu, Erdem BayıkAbdullah Yiğiter, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Adekugbe, Onur Ergün (Dk. 89 Boudjemaa), Riberio, Kamara (Dk. 76 Kahraba), Lobjanidze, Saint Louis, Diouf: İsmail Çipe, Boey, Alpaslan Öztürk, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Cicaldau (Dk. 81 Morutan), Emre Kılınç (Dk. 81 Atalay Babacan), Halil Dervişoğlu (Dk. 57 Aytaç Kara): Dk. 23 Emre Kılınç, Dk. 45+7 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Dk. 43 Diouf (Penaltıdan) Dk. 62 Kamara, Dk. 79 ve 90 Lobjanidze (Atakaş Hatayspor): Dk. 82 Taylan Antalyalı (Galatasaray): Dk. 15 Alpaslan Öztürk, Dk. 25 Berkan Kutlu, Dk. 37 Boey Dk. 45 Ömer Bayram (Yedek kulübesinde) Dk. 47 Halil Dervişoğlu (Galatasaray), Dk. 25 Adekugbe, Dk. 27 Saint Louis, Dk. 37 Kamara, Dk. 68 Fatih Kurucuk. (Atakaş Hatayspor)