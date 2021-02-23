Galatasaray bu sezon devre arasında yaptığı Mostafa Mohamed, Fernandes, Onyekuru ve Yedlin hamleleri ile nokta atış yaparken, gelecek sezonun planına şimdiden başladı.



Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in gündemine ilk olarak orta saha bölgesini aldığı öğrenilirken tecrübeli hocanın arayışlarına hız verdiği iddia edildi.



Galatasaray'da göstermiş olduğu performans ile sezona damga vuran isimlerin başında gelen Taylan Antalyalı'ya hem İtalya'dan hem de Avrupa'dan talipler olması camiada 'Acaba mı?' seslerini yükseltti. Sarı-kırmızılılar gelecek sezon sıkıntı yaşamak istemediği için o bölgeye takviye konusunda hızlandı.



Önemli gelir bekleniyor



Finansal açıdan sıkıntıya düşmek istemeyen Galatasaray'da 25 yaşındaki Taylan Antalyalı'nın satışından gelecek ücret kulüp açısından da önemli bir rahatlık olacak.



Bu doğrultuda en önemli oyuncusunu kaybetme ihtimali olan Terim'in, o bölge için tecrübeli bir isim istediği ve aradığı futbolcuyu Almanya'nın dev kulübü Bayern Münih'te bulduğu öğrenildi. O isim Martinez...



Javi Martinez için temas



Taylan'ın olası ayrılık ihtimali sonrası sarı-kırmızılıların Javi Martinez için dirsek temaslarına başladığı öğrenildi.



32 yaşındaki yıldız ismin sözleşmesi sezon sonu bitiyor. 2012 yılından beri Bayern'de mücadele eden Javi Martinez'in sözleşmesinin uzatılması beklenmiyor.



22 kez kupa kaldıran Javi Martinez'in Almanya macerası sona eriyor. Martinez sezon başında takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirmişti.



Yıldız futbolcu bu sezon 19 kez forma giyerken tek golünü UEFA Süper Kupa finalinde attı. Martinez'in bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 2 asisti bulunuyor.



