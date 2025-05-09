09 Mayıs
Başakşehir-Fenerbahçe
20:00
09 Mayıs
Gaziantep FK-Alanyaspor
20:00
09 Mayıs
Wolfsburg-Hoffenheim
21:30
09 Mayıs
Las Palmas-Rayo Vallecano
22:00
09 Mayıs
AC Milan-Bologna
21:45
09 Mayıs
Willem-Heracles
21:00
09 Mayıs
Nürnberg-FC Köln
19:30
09 Mayıs
Preussen Muenster-Hertha Berlin
19:30
09 Mayıs
Sporting Charleroi-Westerlo
21:45
09 Mayıs
Sturm Graz-RB Salzburg
20:30
09 Mayıs
Coventry City-Sunderland
22:00

Galatasaray, Süper Lig'de 25. şampiyonluk için gün sayıyor

Trendyol Süper Lig'de son 4 haftaya 8 puan önde giren sarı-kırmızılı ekip, takipçisi Fenerbahçe'nin bu akşam alacağı sonuca göre cumartesi şampiyonluğunu ilan edebilir.

calendar 09 Mayıs 2025 13:58
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Süper Lig'de 25. şampiyonluk için gün sayıyor
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Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'de 25. kez şampiyon olmaya çok yaklaştı.

Süper Lig'de geride kalan 32 müsabakada 26 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 83 puan topladı. "Cimbom" son 4 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde girdi. Galatasaray, kalan 4 maçta 4 puan elde etmesi halinde sarı-lacivertlilerin alacağı sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğa ulaşacak.

Ligde cumartesi Trabzonspor'a konuk olacak Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin bu akşam RAMS Başakşehir ile deplasmanda yapacağı maçın sonucuna göre şampiyonluğunu ilan etme ihtimali bulunuyor. Fenerbahçe'nin Başakşehir karşısında mağlubiyeti durumunda sarı-kırmızılılara şampiyonluk için bir puan yeterli olacak. Sarı-lacivertlilerin berabere kalması halinde ise Galatasaray'ın şampiyonluk için kazanması gerekecek.

Sarı-kırmızılı ekip, bu hafta hem kendisinin Trabzonspor müsabakasında hem de Başakşehir ile Fenerbahçe arasında yapılacak maçta istediği sonuçların çıkmaması durumunda şampiyonluk hayalini son 3 maça bırakacak.

- Şampiyonluklar

Galatasaray'ın ligde elde ettiği şampiyonluklar ve sezonlara göre dağılımı şöyle:

- Beşinci yıldızı takan ilk takım olacak

Galatasaray, bu sezon ipi önde göğüslemesi durumunda formasına 5. yıldızı takacak.

Formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmayı sürdüren sarı-kırmızılılar, bu sezon da şampiyon olursa 25. kez zafer turu atacak.

"Cimbom" böylece formasında 5 yıldız taşıma hakkı elde edecek ilk takım olacak.

- Şampiyonluklar

Galatasaray'ın ligde elde ettiği şampiyonluklar ve sezonlara göre dağılımı şöyle: 

Sezon Teknik Direktör
1961-62 Gündüz Kılıç
1962-63 Gündüz Kılıç
1968-69 Toma Kaleperovic
1970-71 Brian Birch
1971-72 Brian Birch
1972-73 Brian Birch
1986-87 Jupp Derwall
1987-88 Mustafa Denizli
1992-93 Karl Heinz Feldkamp
1993-94 Rainer Hollmann
1996-97 Fatih Terim
1997-98 Fatih Terim
1998-99 Fatih Terim
1999-00 Fatih Terim
2001-02 Mircea Lucescu
2005-06 Erik Gerets
2007-08 Cevat Güler
2011-12 Fatih Terim
2012-13 Fatih Terim
2014-15 Hamza Hamzaoğlu
2017-18 Fatih Terim
2018-19 Fatih Terim
2022-23 Okan Buruk
2023-24 Okan Buruk

- Okan Buruk, kişisel müzesine bir kupa daha eklemenin peşinde

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde 4. kez şampiyon olmaya çok yakın.

Daha önce İstanbul Başakşehir'in başında 2019-2020 sezonunda şampiyonluk yaşayan Buruk, son 2 sezonda Galatasaray ile aynı başarıyı tekrarladı. Tecrübeli teknik adam, bu sezon da ipi önde göğüslemeleri halinde üst üste 3, toplamda da 4. kez zafer yaşayacak.

Süper Lig'de futbolcu (7) ve teknik adamlık (3) kariyerinde en fazla şampiyonluk gören isim olan Okan Buruk, bu sezon da kupa kaldırırsa toplam şampiyonluk sayısını 11'e yükseltecek.

Buruk, şampiyonluğa ulaşmaları halinde Süper Lig tarihinde üst üste 3 kez bunu başaran 4. teknik direktör ünvanını alacak. Okan Buruk, ayrıca Türkiye'de 4 şampiyonluk yaşayan 3. teknik adam olarak kayıtlara geçecek.

- Muslera'nın gözü Bülent Korkmaz'ın rekorunda

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, sezonu çifte kupayla tamamlaması durumunda Türk futbol tarihinin en çok kupa kazanan ismi olacak.

Sarı-kırmızılı takım, Trendyol Süper Lig'de son 4 haftaya 8 puan önde lider girerken Ziraat Türkiye Kupası'nda da final mücadelesine çıkacak. Galatasaray, ligde 4 puan alması halinde en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin alacağı skorlara bakmaksızın şampiyonluğu ilan edecek.

Uruguaylı file bekçisi, böylece Türk futbolunda en çok kupa kazanan futbolcu olan Bülent Korkmaz'ın (18) rekorunu egale edecek.

Okan Buruk'un öğrencileri, Türkiye Kupası'nda ise 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep'te Trabzonspor ile final maçına çıkacak. Muslera, bu kulvarda da şampiyonluğa ulaşılması halinde Türkiye kariyerindeki kupa sayısını 19'a taşıyarak Korkmaz'ı geçecek.

- Altı futbolcunun ilk şampiyonluk heyecanı

Galatasaray'ın mutlu sona ulaşması halinde kadrosunda bu sezon Süper Lig'de süre alan oyuncular arasından 6'sı, en üst ligde ilk kez şampiyonluk yaşayacak.

Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Senegalli sol bek Ismail Jakobs, milli futbolcu Eren Elmalı, Polonyalı sağ bek Przemyslaw Frankowski, milli hücum oyuncusu Ahmed Kutucu ve genç kanat oyuncusu Berat Luş, ilk kez şampiyonluk apoleti takacak.

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