Galatasaray savunmaya liderini arıyor: Sviatchenko

Galatasara stoper transferinde Erik Sviatchenko için girişimde bulundu. Kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli isim aynı zamanda takım kaptanlığı yapıyor.

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Galatasaray savunmaya liderini arıyor: Sviatchenko
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04 Ağustos 2021 10:52
Galatasaray transferde yönünü Danimarka'ya da çevirdi. Marcao ve Luyindama ile rekabete girecek yabancı bir stoper arayan Galatasaray ilk olarak Japhet Tanganga ve Chancel Mbemba'yı listesine almıştı.  Danimarka'dan flaş bir transfer iddiası geldi.

Stoper hattını yabancı bir oyuncu ile takviye etmeyi planlayan Galatasaray'ın Danimarka'nın Midtjylland takımında forma giyen Erik Sviatchenko'yu transfer etmek istediği öne sürüldü. Danimarka basını kaynaklı haberlerde Sarı-Kırmızılılar'ın 29 yaşındaki stoper için devrede olduğu aktarıldı.

TAKIM KAPTANI

29 yaşında ve 1.85 boyunda olan Danimarkalı stoperin güncel piyasa değeri 2 milyon Euro ve oyuncunun kulübü Midtjylland ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Adı Galatasaray ile anılan Sviatchenko kariyerinde Glasgow'da da forma giydi. Midtjylland'ın kaptanlığını yapan 29 yaşındaki stoper 5 kez de Danimarka Milli takımı'nda görev yaptı.




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