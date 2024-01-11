Galatasaray satış rekoruna koşuyor

Galatasaray taraftarları bu sezon GS Store'da satılan ürünlere yoğun ilgi gösteriyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Twitter
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Galatasaray satış rekoruna koşuyor
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11 Ocak 2024 13:31
Etkili futbolu ve aldığı başarılı sonuçlar Galatasaray yoluna devam ederken bu durum GS Store satışlarını da patlattı.

Sarı-kırmızılı ekipte, özellikle 100. Yıl formaları büyük ilgi görürken tam 400 bin forma satışı gerçekleştirildi.

Hakan Sarıöz önderliğindeki Galatasaray Mağazacılık A.Ş bunun üzerine 250 bin yeni forma siparişi verdi ve diğer forma satışlarıyla birlikte 750 bine ulaşılması ve yeni bir rekor kırılması bekleniyor.

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