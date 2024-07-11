Galatasaray, şartları araştırıyor: Wendel

Orta sahaya üst düzey takviye yapacak Galatasaray; Pierre-Emile Hojbjerg, Adrien Rabiot ve Scott McTominay gibi yıldızlarla ilgileniyor.
Sarı-kırmızılılarda listeye eklenen son isim Zenit'ten Wendel oldu. Galatasaray, Brezilyalı orta saha oyuncusu için maliyet araştırmalarına başladı.
Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki Wendel'in Zenit ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Sarı-kırmızılılarda listeye eklenen son isim Zenit'ten Wendel oldu. Galatasaray, Brezilyalı orta saha oyuncusu için maliyet araştırmalarına başladı.
Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki Wendel'in Zenit ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.