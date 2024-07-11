Galatasaray, şartları araştırıyor: Wendel

Galatasaray, orta saha listesine Zenit'ten Wendel'i ekledi ve Brezilyalı oyuncu için mali şartları araştırmaya başladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray, şartları araştırıyor: Wendel
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11 Temmuz 2024 08:38
Orta sahaya üst düzey takviye yapacak Galatasaray; Pierre-Emile Hojbjerg, Adrien Rabiot ve Scott McTominay gibi yıldızlarla ilgileniyor.

Sarı-kırmızılılarda listeye eklenen son isim Zenit'ten Wendel oldu. Galatasaray, Brezilyalı orta saha oyuncusu için maliyet araştırmalarına başladı.

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki Wendel'in Zenit ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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