Galatasaray, Rizespor'u son 6 maçta da yendi

Galatasaray, Çaykur Rizespor ile yaptığı son 6 müsabakayı kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Rizespor'u son 6 maçta da yendi
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17 Şubat 2025 23:38
Galatasaray, Çaykur Rizespor ile yaptığı son 6 müsabakayı kazandı.

Karadeniz temsilcisi karşısında son puan kaybını 2020-21 sezonunun ikinci yarısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 3 sezonda tüm maçları galip tamamladı.

Söz konusu maçlarda 21 gol atan "Cimcom" kalesinde 7 gol gördü.

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