Galatasaray, Rizespor'u son 6 maçta da yendi

Galatasaray, Çaykur Rizespor ile yaptığı son 6 müsabakayı kazandı.
Karadeniz temsilcisi karşısında son puan kaybını 2020-21 sezonunun ikinci yarısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 3 sezonda tüm maçları galip tamamladı.
Söz konusu maçlarda 21 gol atan "Cimcom" kalesinde 7 gol gördü.
Karadeniz temsilcisi karşısında son puan kaybını 2020-21 sezonunun ikinci yarısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 3 sezonda tüm maçları galip tamamladı.
Söz konusu maçlarda 21 gol atan "Cimcom" kalesinde 7 gol gördü.