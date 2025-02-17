Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Okan Buruk'un yönetimindeki Galatasaray deplasmanda İlhan Palut'un ekibi Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçta Galatasaray'ın gollerini 47 ve 86'da Victor Osimhen kaydetti.
Çaykur Rizespor'un tek golünü ise 54. dakikada Ali Sowe kaydetti.
Bu sonuçla birlikte bu sezonki 23 Süper Lig maçının 20'sini kazanan Galatasaray (3B), lig tarihinde bir sezonun ilk 23 karşılaşmasından 20 galibiyet çıkaran ilk takım oldu.
Puanını 63'e yükselten Galatasaray, derbi öncesi Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı korumuş oldu. Rizespor ise 27 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi ağırlarken, Rizespor deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.
PUAN DURUMU
1- Galatasaray (63)
2- Fenerbahçe (57)
GALATASARAY'DA 5 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son oynanan AZ Alkmaar müsabakasının 11'ine göre 5 değişiklik yaptı.
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda hafta içinde deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a 4-1 yenilen sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'e döndü. Galatasaray, 24. haftanın kapanış maçında Çaykur Didi Stadı'nda Çaykur Rizespor ile karşılaştı.
Galatasaray müsabakaya, Fernando Muslera, Carlos Cuesta, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Przemyslaw Frankowski, Gabriel Sara, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Ahmed Kutucu, Dries Mertens ve Victor Osimhen 11'i ile çıktı.
Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Yusuf Demir, Metehan Baltacı, Mario Lemina yer aldı.
Okan Buruk, AZ Alkmaar maçında ilk 11'de görevlendirdiği Alvaro Morata'dan sakatlığı nedeniyle yararlanamadı. Buruk, Kaan, Jelert, Berkan ve Sallai'yi ise yedeğe çekti.
Tecrübeli teknik adam, AZ Alkmaar maçında cezaları nedeniyle forma giyemeyen Sanchez, Torreira ve Osimhen'in yanı sıra isimleri UEFA listesinde olmadığı için oynayamayan Frankowski ve Ahmed Kutucu'ya, Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de görev verdi.
GALATASARAY'DA 4 EKSİK
Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-kırmızılılarda Alvaro Morata, Mauro Icardi, Yunus Akgün ve Ismail Jacobs sakatlıkları sebebiyle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemedi.
FRANKOWSKI İLK KEZ 11'DE
Yeni transfer Przemyslaw Frankowski ilk kez sarı-kırmızılı formayla maça çıktı.
Fransa'nın Lens takımından ara transfer döneminde kadroya katılan Polonyalı sağ bek, Çaykur Rizespor'a karşı ilk 11'de sahaya çıktı.
Galatasaray'ın ara transferde kadroya kattığı Mario Lemina ile Eren Elmalı ise ilk kez forma giymek için yedekler arasında görev bekledi.
RİZESPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK
Çaykur Rizespor teknik direktörü İlhan Palut, son oynadıkları Kasımpaşa karşılaşmasının 11'inde 3 değişikliğe gitti.
Kasımpaşa maçına başlayan 11'de yer alan Dal Varesanovic ve Samet Akaydın, cezaları sebebiyle Galatasaray karşısında forma giyemedi.
Palut, sahaya sürdüğü 11'de Rachid Ghezzal yerine yeni transfer Abdülkadir Ömür'e, Varesanovic'in yerine Ibrahim Olawoyin'e, Samet Akaydın'ın yerine ise Husniddin Alikulov'a şans verdi.
Karşılaşmada Çaykur Rizesporlu ve Galatasaraylı taraftarlar, statta kendilerine ayrılan bölümleri doldurdu.
İLK SARI KART CUESTA'YA
Galatasaray'da maçın ilk sarı kartını yeni transfer Carlos Cuesta gördü. Hızlı gelişen Rizespor hücumunda Olawoyin'i düşüren Cuesta, sarı kart gördü.
RİZESPOR TEHLİKELİ GELDİ
Maçın 33. dakikasında Rizespor gole yaklaştı. Taha Şahin'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşa savunmada Abdülkerim Bardakcı müdahale etti, seken topta Akintola şutunu çekti yine Abdülkerim araya girdi.
RİZESPOR DİREĞE TAKILDI
Maçın 39. dakikasında Rizespor gole çok yaklaştı. Abdülkadir orta alanda Torreira'dan kaptığı topu Ali Sowe'a verdi. Sowe'un karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruş direkten geri geldi.
GALATASARAY BİR İLK YAŞADI
Galatasaray, Rizespor maçında bu sezon ligde ilk kez bir maçın ilk yarısında isabetli şut bulamadı. Sarı-kırmızılılar, ilk devre attığı 4 şutta da isabet bulamadı.
DEVRE ARASI İKİ DEĞİŞİKLİK
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk maçın ikinci yarısı öncesi iki değişiklik yaptı. Carlos Cuesta ve Dries Mertens oyundan alındı. Eren Elmalı ve Roland Sallai oyuna girdi.
OSIMHEN SAHNEDE
Galatasaray maçın 47. dakikasında Galatasaray, Victor Osimhen ile 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Frankowski'nin yaptığı ortaya kale ağzında kafayı vuran Osimhen, takımını öne geçirdi. Frankowski, Galatasaray formasıyla çıktığı ilk maçta asist yaptı.
RİZESPOR BERABERLİĞİ BULDU
Maçın 54. dakikasında Rizespor beraberliği yakaladı. Akintola sağ kanattan çizgiye inerek yerden ortasını yaptı. Ali Sowe kale ağzından tek dokunuşla topu ağlara gönderdi.
LEMINA SAHAYA ÇIKTI
Galatasaray'da yeni transfer Mario Lemina, maçın 61. dakikasında oyuna dahil oldu. Lemina, Ahmed Kutucu'nun yerine oyuna girdi.
SARA KALEYİ YOKLADI
Maçın 61. dakikasında Galatasaray gole yaklaştı. Gabriel Sara'nın ceza alanı dışından uzak köşeye yaptığı vuruş, direğin hemen üstünden auta gitti.
OSIMHEN YİNE SAHNEDE
Maçın 86. dakikasında Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşunda son olarak topa dokunan isim Victor Osimhen oldu ve topu kafayla ağlara gönderdi.
Maçın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşmayı Galatasaray 2-1 kazandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
2. dakikada Galatasaray'ın sağ kanattan Ahmed Kutucu ile geliştirdiği atakta ceza sahası içinde topla buluşan Mertens'in vuruşunda meşin yuvarlak, savunmadan döndü.
32. dakikada sağ kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında defans topu uzaklaştıramadı. Ceza sahası dışında topu önünde bulan Hojer'in şutunda defansa çarpan meşin yuvarlağı kaleci Muslera kontrol etti.
33. dakikada Hojer'in sağ kanattan ortasında Sara, topu uzaklaştırmak istedi. Topu önünde bulan Akintola'nın vuruşunda meşun yuvarlak, Abdülkerim Bardakçı'dan kornere gitti.
39. dakikada orta alanda Torreira'dan topu kapan Abdülkadir Ömür, boş durumdaki Sowe'yi gördü. Bu oyuncunun ceza sahasına girerken yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kale direğinden oyun alanına döndü.
41. dakikada hızlı gelişen Çaykur Rizespor kontra atağında Sowe, ceza sahasının sağında Akintola'ya topu aktardı. Akintola'nın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
43. dakikada Hojer'in sol kanattan ortasında penaltı noktasında iyi yükselen Abdülkadir Ömür'ün kafa vuruşunda top, kaleci Muslera'da kaldı.
47. dakikada Galatasaray öne geçti. Ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Frankowski'nin ortasında iyi yükselen Osimhen, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
51. dakikadaki Çaykur Rizespor atağında sol kanattan ceza sahasına giren Mithat Pala'nın içeri çevirdiği top kaleye yöneldi, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kontrol etti.
54. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Abdülkadir Ömür'ün pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Akintola'nın kale önüne yerden pasında Sowe, takımına beraberliği getiren golü kaydetti: 1-1.
61. dakikada Galatasaray'ın sağ kanattan geliştirdiği atakta Lemina'nın ceza sahası dışından vuruşunda top defanstan döndü. Dönen topu kontrol eden Sara'nın vuruşunda meşin yuvarlak, direğin üstünden az farkla auta gitti.
66. dakikada Çaykur Rizespor atağında Sowe'nin pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Akintola'nın şutunda top, yakın direğin yanından auta çıktı.
86. dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. Galatasaray'ın sol kanattan geliştirdiği atakta Lemina'nın ortasında Osimhen iyi yükselirken kaleci Tarık topu kornere çeldi. Korner atışında önde direkteki Lemina topu içeri çevirdi, Osimhen kafa vuruşuyla takımını ikinci kez öne geçirdi: 2-1.
90+4. dakikada Taha Şahin'in defansın arkasına pasında Zeqiri'nin bekletmeden kafayla içeri çevirdiği topu Akintola'dan önce kaleci Muslera kontrol etti.
90+5. dakikada sol kanattan Hojer'in ceza sahası içerisine gönderdiği topta Alikulov'un yakın mesafeden vuruşu kale direğinin üstünden auta gitti.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Zorbay Küçük, Esat Sancaktar, Mustafa Savranlar
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Taha Şahin, Atilla Mocsi (Dk. 90+2 Jurecka), Husniddin Alikulov, Hojer, Papanikolaou, Mithat Pala (Dk. 79 Berkay Özcan), Abdülkadir Ömür (Dk. 71 Ghezzal), Olawoyin (Dk. 90+2 Zeqiri), Akintola, Sowe
Galatasaray: Muslera, Cuesta (Dk. 46 Eren Elmalı), Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Frankowski, Sara (Dk. 90+2 Kerem Demirbay), Torreira, Barış Alper Yılmaz (Dk. 89 Kaan Ayhan), Ahmed Kutucu (Dk. 60 Lemina), Mertens (Dk. 46 Sallai), Osimhen
Goller: Dk. 47 ve 86 Osimhen (Galatasaray), Dk. 54 Ali Sowe (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 23 Cuesta, Dk. 90+6 Muslera (Galatasaray), Dk. 35 Akintola, Dk. 45+4 Mithat Pala, Dk. 84 Tarık Çetin (Çaykur Rizespor)
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçta Galatasaray'ın gollerini 47 ve 86'da Victor Osimhen kaydetti.
Çaykur Rizespor'un tek golünü ise 54. dakikada Ali Sowe kaydetti.
Bu sonuçla birlikte bu sezonki 23 Süper Lig maçının 20'sini kazanan Galatasaray (3B), lig tarihinde bir sezonun ilk 23 karşılaşmasından 20 galibiyet çıkaran ilk takım oldu.
Puanını 63'e yükselten Galatasaray, derbi öncesi Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı korumuş oldu. Rizespor ise 27 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi ağırlarken, Rizespor deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.
PUAN DURUMU
1- Galatasaray (63)
2- Fenerbahçe (57)
GALATASARAY'DA 5 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son oynanan AZ Alkmaar müsabakasının 11'ine göre 5 değişiklik yaptı.
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda hafta içinde deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a 4-1 yenilen sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'e döndü. Galatasaray, 24. haftanın kapanış maçında Çaykur Didi Stadı'nda Çaykur Rizespor ile karşılaştı.
Galatasaray müsabakaya, Fernando Muslera, Carlos Cuesta, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Przemyslaw Frankowski, Gabriel Sara, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Ahmed Kutucu, Dries Mertens ve Victor Osimhen 11'i ile çıktı.
Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Yusuf Demir, Metehan Baltacı, Mario Lemina yer aldı.
Okan Buruk, AZ Alkmaar maçında ilk 11'de görevlendirdiği Alvaro Morata'dan sakatlığı nedeniyle yararlanamadı. Buruk, Kaan, Jelert, Berkan ve Sallai'yi ise yedeğe çekti.
Tecrübeli teknik adam, AZ Alkmaar maçında cezaları nedeniyle forma giyemeyen Sanchez, Torreira ve Osimhen'in yanı sıra isimleri UEFA listesinde olmadığı için oynayamayan Frankowski ve Ahmed Kutucu'ya, Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de görev verdi.
GALATASARAY'DA 4 EKSİK
Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-kırmızılılarda Alvaro Morata, Mauro Icardi, Yunus Akgün ve Ismail Jacobs sakatlıkları sebebiyle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemedi.
FRANKOWSKI İLK KEZ 11'DE
Yeni transfer Przemyslaw Frankowski ilk kez sarı-kırmızılı formayla maça çıktı.
Fransa'nın Lens takımından ara transfer döneminde kadroya katılan Polonyalı sağ bek, Çaykur Rizespor'a karşı ilk 11'de sahaya çıktı.
Galatasaray'ın ara transferde kadroya kattığı Mario Lemina ile Eren Elmalı ise ilk kez forma giymek için yedekler arasında görev bekledi.
RİZESPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK
Çaykur Rizespor teknik direktörü İlhan Palut, son oynadıkları Kasımpaşa karşılaşmasının 11'inde 3 değişikliğe gitti.
Kasımpaşa maçına başlayan 11'de yer alan Dal Varesanovic ve Samet Akaydın, cezaları sebebiyle Galatasaray karşısında forma giyemedi.
Palut, sahaya sürdüğü 11'de Rachid Ghezzal yerine yeni transfer Abdülkadir Ömür'e, Varesanovic'in yerine Ibrahim Olawoyin'e, Samet Akaydın'ın yerine ise Husniddin Alikulov'a şans verdi.
Karşılaşmada Çaykur Rizesporlu ve Galatasaraylı taraftarlar, statta kendilerine ayrılan bölümleri doldurdu.
İLK SARI KART CUESTA'YA
Galatasaray'da maçın ilk sarı kartını yeni transfer Carlos Cuesta gördü. Hızlı gelişen Rizespor hücumunda Olawoyin'i düşüren Cuesta, sarı kart gördü.
RİZESPOR TEHLİKELİ GELDİ
Maçın 33. dakikasında Rizespor gole yaklaştı. Taha Şahin'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşa savunmada Abdülkerim Bardakcı müdahale etti, seken topta Akintola şutunu çekti yine Abdülkerim araya girdi.
RİZESPOR DİREĞE TAKILDI
Maçın 39. dakikasında Rizespor gole çok yaklaştı. Abdülkadir orta alanda Torreira'dan kaptığı topu Ali Sowe'a verdi. Sowe'un karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruş direkten geri geldi.
GALATASARAY BİR İLK YAŞADI
Galatasaray, Rizespor maçında bu sezon ligde ilk kez bir maçın ilk yarısında isabetli şut bulamadı. Sarı-kırmızılılar, ilk devre attığı 4 şutta da isabet bulamadı.
DEVRE ARASI İKİ DEĞİŞİKLİK
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk maçın ikinci yarısı öncesi iki değişiklik yaptı. Carlos Cuesta ve Dries Mertens oyundan alındı. Eren Elmalı ve Roland Sallai oyuna girdi.
OSIMHEN SAHNEDE
Galatasaray maçın 47. dakikasında Galatasaray, Victor Osimhen ile 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Frankowski'nin yaptığı ortaya kale ağzında kafayı vuran Osimhen, takımını öne geçirdi. Frankowski, Galatasaray formasıyla çıktığı ilk maçta asist yaptı.
RİZESPOR BERABERLİĞİ BULDU
Maçın 54. dakikasında Rizespor beraberliği yakaladı. Akintola sağ kanattan çizgiye inerek yerden ortasını yaptı. Ali Sowe kale ağzından tek dokunuşla topu ağlara gönderdi.
LEMINA SAHAYA ÇIKTI
Galatasaray'da yeni transfer Mario Lemina, maçın 61. dakikasında oyuna dahil oldu. Lemina, Ahmed Kutucu'nun yerine oyuna girdi.
SARA KALEYİ YOKLADI
Maçın 61. dakikasında Galatasaray gole yaklaştı. Gabriel Sara'nın ceza alanı dışından uzak köşeye yaptığı vuruş, direğin hemen üstünden auta gitti.
OSIMHEN YİNE SAHNEDE
Maçın 86. dakikasında Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşunda son olarak topa dokunan isim Victor Osimhen oldu ve topu kafayla ağlara gönderdi.
Maçın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşmayı Galatasaray 2-1 kazandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
2. dakikada Galatasaray'ın sağ kanattan Ahmed Kutucu ile geliştirdiği atakta ceza sahası içinde topla buluşan Mertens'in vuruşunda meşin yuvarlak, savunmadan döndü.
32. dakikada sağ kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında defans topu uzaklaştıramadı. Ceza sahası dışında topu önünde bulan Hojer'in şutunda defansa çarpan meşin yuvarlağı kaleci Muslera kontrol etti.
33. dakikada Hojer'in sağ kanattan ortasında Sara, topu uzaklaştırmak istedi. Topu önünde bulan Akintola'nın vuruşunda meşun yuvarlak, Abdülkerim Bardakçı'dan kornere gitti.
39. dakikada orta alanda Torreira'dan topu kapan Abdülkadir Ömür, boş durumdaki Sowe'yi gördü. Bu oyuncunun ceza sahasına girerken yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kale direğinden oyun alanına döndü.
41. dakikada hızlı gelişen Çaykur Rizespor kontra atağında Sowe, ceza sahasının sağında Akintola'ya topu aktardı. Akintola'nın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
43. dakikada Hojer'in sol kanattan ortasında penaltı noktasında iyi yükselen Abdülkadir Ömür'ün kafa vuruşunda top, kaleci Muslera'da kaldı.
47. dakikada Galatasaray öne geçti. Ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Frankowski'nin ortasında iyi yükselen Osimhen, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
51. dakikadaki Çaykur Rizespor atağında sol kanattan ceza sahasına giren Mithat Pala'nın içeri çevirdiği top kaleye yöneldi, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kontrol etti.
54. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Abdülkadir Ömür'ün pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Akintola'nın kale önüne yerden pasında Sowe, takımına beraberliği getiren golü kaydetti: 1-1.
61. dakikada Galatasaray'ın sağ kanattan geliştirdiği atakta Lemina'nın ceza sahası dışından vuruşunda top defanstan döndü. Dönen topu kontrol eden Sara'nın vuruşunda meşin yuvarlak, direğin üstünden az farkla auta gitti.
66. dakikada Çaykur Rizespor atağında Sowe'nin pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Akintola'nın şutunda top, yakın direğin yanından auta çıktı.
86. dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. Galatasaray'ın sol kanattan geliştirdiği atakta Lemina'nın ortasında Osimhen iyi yükselirken kaleci Tarık topu kornere çeldi. Korner atışında önde direkteki Lemina topu içeri çevirdi, Osimhen kafa vuruşuyla takımını ikinci kez öne geçirdi: 2-1.
90+4. dakikada Taha Şahin'in defansın arkasına pasında Zeqiri'nin bekletmeden kafayla içeri çevirdiği topu Akintola'dan önce kaleci Muslera kontrol etti.
90+5. dakikada sol kanattan Hojer'in ceza sahası içerisine gönderdiği topta Alikulov'un yakın mesafeden vuruşu kale direğinin üstünden auta gitti.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Zorbay Küçük, Esat Sancaktar, Mustafa Savranlar
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Taha Şahin, Atilla Mocsi (Dk. 90+2 Jurecka), Husniddin Alikulov, Hojer, Papanikolaou, Mithat Pala (Dk. 79 Berkay Özcan), Abdülkadir Ömür (Dk. 71 Ghezzal), Olawoyin (Dk. 90+2 Zeqiri), Akintola, Sowe
Galatasaray: Muslera, Cuesta (Dk. 46 Eren Elmalı), Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Frankowski, Sara (Dk. 90+2 Kerem Demirbay), Torreira, Barış Alper Yılmaz (Dk. 89 Kaan Ayhan), Ahmed Kutucu (Dk. 60 Lemina), Mertens (Dk. 46 Sallai), Osimhen
Goller: Dk. 47 ve 86 Osimhen (Galatasaray), Dk. 54 Ali Sowe (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 23 Cuesta, Dk. 90+6 Muslera (Galatasaray), Dk. 35 Akintola, Dk. 45+4 Mithat Pala, Dk. 84 Tarık Çetin (Çaykur Rizespor)