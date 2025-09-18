18 Eylül
Kopenhag-Leverkusen
19:45
18 Eylül
Club Brugge-AS Monaco
19:45
18 Eylül
M.City-SSC Napoli
22:00
18 Eylül
Newcastle-Barcelona
22:00
18 Eylül
E. Frankfurt-Galatasaray
22:00
18 Eylül
Sporting CP-Kairat Almaty
22:00

Galatasaray, Osimhen'in dönüşünü Liverpool'a hedefliyor

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt deplasmanına Victor Osimhen'den yoksun çıkacak. Sakatlığı süren Nijeryalı yıldızın Konyaspor maçında da oynaması zor görünüyor. Hedef: 30 Eylül'deki Liverpool maçı.

calendar 18 Eylül 2025 11:46 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2025 13:04
Fotoğraf: AA
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki ilk sınavına Eintracht Frankfurt deplasmanında çıkıyor.
 
Ancak sarı-kırmızılı ekip, bu zorlu mücadelede en büyük gol silahı Victor Osimhen'den yoksun olacak.
 
Nijerya Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlık sonrası Eyüpspor karşılaşmasında forma giyemeyen Osimhen, sakatlığını henüz atlatamadı. Teknik direktör Okan Buruk, yıldız futbolcunun fiziksel olarak henüz istenen seviyeye ulaşmadığını belirterek Frankfurt maçında görev almayacağını duyurdu.
KONYASPOR'U DA KAÇIRACAK
 
Sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Osimhen'in, Süper Lig'de 23 Eylül Pazartesi günü oynanacak Konyaspor maçına da yetişmesi beklenmiyor. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, sağlık ekibi oyuncunun durumunu yakından takip ediyor ancak risk alınmak istenmiyor.
 
HEDEF LIVERPOOL
 
Galatasaray cephesinde asıl hedef ise 30 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak kritik Liverpool karşılaşması. Teknik heyet, Osimhen'i bu maça kadar tamamen hazır hale getirmek için yoğun bir tedavi ve bireysel antrenman programı uyguluyor.
 
Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarının en büyük gol umudu olan Osimhen'in bir an önce sahalara dönmesini beklerken, yıldız futbolcunun yokluğunda hücum hattında kimin görev alacağı ise merak konusu.
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
