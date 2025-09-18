Galatasaray, Osimhen'in dönüşünü Liverpool'a hedefliyor

Galatasaray , UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki ilk sınavına Eintracht Frankfurt deplasmanında çıkıyor.

Ancak sarı-kırmızılı ekip, bu zorlu mücadelede en büyük gol silahı Victor Osimhen'den yoksun olacak.

Nijerya Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlık sonrası Eyüpspor karşılaşmasında forma giyemeyen Osimhen, sakatlığını henüz atlatamadı. Teknik direktör Okan Buruk, yıldız futbolcunun fiziksel olarak henüz istenen seviyeye ulaşmadığını belirterek Frankfurt maçında görev almayacağını duyurdu.

KONYASPOR'U DA KAÇIRACAK

Sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Osimhen'in, Süper Lig'de 23 Eylül Pazartesi günü oynanacak Konyaspor maçına da yetişmesi beklenmiyor. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, sağlık ekibi oyuncunun durumunu yakından takip ediyor ancak risk alınmak istenmiyor.

HEDEF LIVERPOOL

Galatasaray cephesinde asıl hedef ise 30 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak kritik Liverpool karşılaşması. Teknik heyet, Osimhen'i bu maça kadar tamamen hazır hale getirmek için yoğun bir tedavi ve bireysel antrenman programı uyguluyor.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarının en büyük gol umudu olan Osimhen'in bir an önce sahalara dönmesini beklerken, yıldız futbolcunun yokluğunda hücum hattında kimin görev alacağı ise merak konusu.