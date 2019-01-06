Galatasaray olmadı, Roma devreye girdi

Sezon başında sık sık'a da yazılaniçindevreye girdi.'nun çok beğendiği Bennacer için İtalyan temsilcisi Empoli ile temasa geçecek. Roma'nın 21 yaşındaki orta saha oyuncusu için teklif yapması bekleniyor.İtalyan basınında yer alan habere göre AS Roma, devre arasında Bennacer'in bonservisini alacak ve sezon sonuna kadar Empoli'de kiralık olarak forma giymesine izin verecek.Henüz 21 yaşında olan Bennacer geçen sezon takımının Serie A'ya çıkmasında büyük rol oynarken, bu sezon Serie A'da 19 karşılaşmada görev yaptı.Bennacer, 2015 yılında Arles'den Arsenal altyapısına katılmış ancak İngiliz ekibinde tutunamamıştı.