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Galatasaray olmadı, Roma devreye girdi

Roma, sezon başında Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Empoli forması giyen Ismael Bennacer'in bonservisini almak istiyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Galatasaray olmadı, Roma devreye girdi
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06 Ocak 2019 06:44
Sezon başında sık sık Galatasaray'a da yazılan Ismael Bennacer için AS Roma devreye girdi.

Roma Teknik Direktörü Di Francesco'nun çok beğendiği Bennacer için İtalyan temsilcisi Empoli ile temasa geçecek. Roma'nın 21 yaşındaki orta saha oyuncusu için teklif yapması bekleniyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre AS Roma, devre arasında Bennacer'in bonservisini alacak ve sezon sonuna kadar Empoli'de kiralık olarak forma giymesine izin verecek.

Henüz 21 yaşında olan Bennacer geçen sezon takımının Serie A'ya çıkmasında büyük rol oynarken, bu sezon Serie A'da 19 karşılaşmada görev yaptı.

Bennacer, 2015 yılında Arles'den Arsenal altyapısına katılmış ancak İngiliz ekibinde tutunamamıştı.



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