Galatasaray, Okan Kocuk'u geri istedi!

Galatasaray, Okan Kocuk'u kiralandığı Giresunspor'dan resmen geri istedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Okan Kocuk'u geri istedi!
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28 Aralık 2021 17:57
Okan Kocuk
Okan Kocuk
Giresunspor
Galatasaray, Fernando Muslera'nın sakatlığı nedeniyle Okan Kocuk'u Giresunspor'dan istedi.

Kaleci olarak Göztepe'den İrfan Can Eğribayat'la ilgilendikleri uzun süredir medyada yer alan sarı kırmızılılar, maliyetin yüksek olması nedeniyle bu transferi şimdilik rafa kaldırdı. Sezon başı Giresunspor'a kiralık verdiği Okan Kocuk'u ise geri istedi.

Karadeniz ekibi ile anlaşma sağlanırsa, Okan ikinci yarıda yeniden sarı kırmızılı takımın kalesine geçecek. 


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