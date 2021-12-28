Galatasaray, Okan Kocuk'u geri istedi!

Galatasaray, Fernando Muslera'nın sakatlığı nedeniyle Okan Kocuk'u Giresunspor'dan istedi.
Kaleci olarak Göztepe'den İrfan Can Eğribayat'la ilgilendikleri uzun süredir medyada yer alan sarı kırmızılılar, maliyetin yüksek olması nedeniyle bu transferi şimdilik rafa kaldırdı. Sezon başı Giresunspor'a kiralık verdiği Okan Kocuk'u ise geri istedi.
Karadeniz ekibi ile anlaşma sağlanırsa, Okan ikinci yarıda yeniden sarı kırmızılı takımın kalesine geçecek.
Kaleci olarak Göztepe'den İrfan Can Eğribayat'la ilgilendikleri uzun süredir medyada yer alan sarı kırmızılılar, maliyetin yüksek olması nedeniyle bu transferi şimdilik rafa kaldırdı. Sezon başı Giresunspor'a kiralık verdiği Okan Kocuk'u ise geri istedi.
Karadeniz ekibi ile anlaşma sağlanırsa, Okan ikinci yarıda yeniden sarı kırmızılı takımın kalesine geçecek.