Galatasaray, Muhammed Kerem Aktürkoğlu'nu transfer etti

Galatasaray, 24 Erzincanspor'da oynayan genç futbolcu Muhammed Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak.



Kerem, canlı yayında yaptığı açıklamada "Yeni sezonda Türkiye'nin en büyük kulübü Galatasaray'ın formasını giyeceğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.



KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?



21 Ekim 1998 doğumlu olan Kerem Aktürkoğlu 1metre 73 santimetre boyunda. Kariyerine Gölcükspor altyapısında başladıktan sonra Hisareynspor'a ardından Başakşehir altyapısına geçti. Bodrumspor ve Karacabey'de oynadıktan sonra bu sezon başında 24Erzincanspor'un yolunu tuttu.



Sağ ayağını kullanan ve sol kanatta forma giyen 21 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.



